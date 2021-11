Meteo, 9 novembre instabile al Sud e Isole

La settimana si è aperta con un generale peggioramento del tempo sull’Italia, per l’azione congiunta di due perturbazioni: una è sempre la numero 3, collegata alla circolazione di bassa pressione presente da qualche giorno sul Mediterraneo centro-occidentale e destinata a rimanere più o meno in questa posizione probabilmente fino a venerdì. Fino ad allora, dunque, si rinnoveranno condizioni di instabilità atmosferica su buona parte del Centro-Sud, con occasione per altre precipitazioni, specialmente sulle Isole, sebbene l’evoluzione appena descritta mostri ancora ampi margini di incertezza. Al Nord, dopo il passaggio veloce della coda di un fronte freddo (n.4) diretto verso i Balcani, si assisterà ad un miglioramento e a qualche giorno di prevalente stabilità, grazie al rinforzo dell’alta pressione. Nel frattempo, il divario termico tra Nord e Sud, inizialmente ancora marcato, da metà settimana tenderà a ridursi, grazie alla risalita di aria più mite fino alla regione alpina, con valori destinati così a portarsi al di sopra della norma soprattutto al Settentrione.

Previsioni meteo per martedì 9 novembre

Martedì al Nord tempo inizialmente soleggiato, ma con tendenza ad aumento delle nubi tra il pomeriggio e la sera. In mattinata resistono schiarite anche ampie su Toscana, Umbria e Lazio. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso altrove e alcune precipitazioni, più probabili nella prima parte del giorno al Sud e sulla Sicilia, con fenomeni localmente intensi sull’isola. Dal pomeriggio qualche pioggia anche nel Lazio, in estensione all’est e al sud della Sardegna.



Temperature senza grandi variazioni: non oltre i 13-14 gradi al Nord, tra 20 e 25 gradi su medio Tirreno, Sud e Sicilia. Ventoso al Centro-Sud per venti tra sudest e nordest. In Liguria soffierà tesa la Tramontana, la Bora sull’alto Adriatico. Mari mossi, fino a molto mossi il mare e Canale di Sardegna e il basso Tirreno.

Previsioni meteo per mercoledì 10 novembre

Mercoledì cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutte le regioni, con temporanee schiarite sulla Sardegna. Precipitazioni più probabili su Piemonte, Liguria di ponente, Calabria meridionale ionica e Sicilia, tra tardo pomeriggio e sera anche su Lazio e bassa Toscana, con possibili temporali. Temperature: per lo più in lieve aumento, sia le minime che le massime. Valori miti per il periodo e superiori alla norma, con punte oltre 20 gradi, su regioni tirreniche, Sud e Isole. Venti: da moderati a forti di Scirocco su Tirreno centro-meridionale, Sardegna, Calabria e mar Ionio; di Grecale in Toscana, di Tramontana in Liguria. Mari: fino a molto mossi i bacini di ponente e lo Ionio.