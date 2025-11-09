Meteo, 9 novembre a rischio forte maltempo: ecco dove

FacebookInstagramXWhatsApp

Vortice ciclonico al Sud e Isole con rischio di forti piogge e temporali. Più stabile al Nord con nebbie e nubi basse. Le previsioni meteo del 9-10 novembre
Previsione9 Novembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
La perturbazione (la numero 3 di novembre) che sta transitando sulla nostra Penisola, nel corso della giornata odierna (domenica) porterà diffuso maltempo al Sud e Isole, con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità, e quindi con possibili nubifragi e locali situazioni di criticità. In questa fase di maltempo verrà parzialmente coinvolto anche il Centro, e in particolare il versante adriatico, con piogge comunque per lo più a carattere isolato. Ancora una volta verrà invece risparmiato il Nord, dove insisterà il periodo di tempo stabile, favorevole però alla formazione di nebbie o nubi basse sulla Pianura Padana e, soprattutto, di un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria a causa delle crescenti concentrazioni inquinanti atmosferici. Lunedì la perturbazione si allontanerà verso est, garantendo in tal modo un graduale miglioramento del tempo, con le ultime piogge residue che si concentreranno più che altro all’estremo Sud. Seguirà da martedì una prepotente risalita dell’alta pressione, che poi ci terrà compagnia per quasi tutta la settimana, assicurando tempo stabile e clima diurno mite per il periodo. L’evoluzione per il prossimo fine settimana rimane invece alquanto incerta e necessita di conferme nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per domenica 9 novembre

Domenica prevalenza di tempo soleggiato al Nord e Toscana, fatta eccezione per un po’ di nebbie a inizio giornata sulla Pianura Padana. Nuvole sul resto del Paese, con piogge diffuse e a tratti intense su tutto il Sud e le Isole; a carattere più isolato e con minor intensità qualche pioggia anche su Marche, Abruzzo, Molise e zone interne del Lazio. Temperature massime senza grandi variazioni e vicine alla norma. Venti da moderati a tesi sui mari di ponente e sullo Ionio, di direzione variabile intorno ad un centro di bassa pressione posizionato sul Tirreno Meridionale.

Previsioni meteo per lunedì 10 novembre

Lunedì cielo per lo più sereno al Nord, regioni centrali tirreniche, Campania e nord delle Marche, salvo la presenza di locali nebbie al mattino presto sulle pianure tra Piemonte orientale, Lombardia, Emilia e Veneto. Nubi sparse, in graduale attenuazione, nel resto del Sud, in Abruzzo, Molise e Sardegna. Locali piogge su Puglia, Calabria e nord della Sicilia. Temperature all’alba localmente vicini allo zero al Nord, con qualche brinata. Temperature massime in rialzo sul medio Adriatico, senza grandi variazioni altrove. Venti moderati di Maestrale sui mari del Centro-Sud, in Sardegna e Sicilia con i mari in prevalenza mossi; poco mosso il Ligure, l’alto Adriatico e l’alto Tirreno.

