Meteo, 9 marzo di maltempo al Centro e in Sardegna

Terza perturbazione del mese in transito: 9 marzo con rischio di piogge e forti temporali al Centro e in Sardegna. Gli aggiornamenti meteo

La perturbazione numero 3 di marzo porta in queste ore maltempo in parte del Centro-Sud e in Sardegna, con piogge e la possibilità di temporali. Mercoledì 10 marzo poi la perturbazione si sposterà gradualmente verso la Grecia; al Sud persisteranno condizioni instabili, mentre la situazione migliorerà sulle regioni centrali.

Il Nord Italia invece verrà risparmiato da questa fase di maltempo, ma le cose cambieranno nella seconda parte della settimana: si prospettano giornate di bel tempo al Centro-Sud, mentre la situazione potrebbe peggiorare al Nord, anche se probabilmente con scarse precipitazioni. Conferme e dettagli seguiranno nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per martedì 9 marzo

Martedì maltempo nelle regioni centrali, tranne sull’alta Toscana, con cielo molto nuvoloso, piogge sparse e rovesci; qualche pioggia anche in Sardegna. Possibili temporali, anche di forte intensità sul Lazio e, tra pomeriggio e sera in Campania, quando il maltempo raggiungerà parte del Sud e la Sicilia occidentale. Giornata più tranquilla al Nord, con cielo parzialmente nuvoloso, così come in Salento e in Calabria. Neve sull’Appennino Centrale oltre 1300-1500 metri.

Temperature massime in lieve calo al Centro-Nord e Sardegna, stazionarie o in temporaneo rialzo al Sud. Venti settentrionali da moderati a tesi in Sardegna e nel Mar Ligure; ventilazione in rinforzo anche al Centro-Sud.

Previsioni meteo per mercoledì 10 marzo

Mercoledì il maltempo si concentrerà al Sud e sulla Sicilia con rischio di rovesci o temporali soprattutto sulla Calabria tirrenica. Neve sull’Appennino meridionale fino a 1200 metri di quota. Qualche locale rovescio sarà possibile anche sul basso Lazio e in Sardegna. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato sul resto del Centro-nord e nel pomeriggio sulla Sardegna.



Temperature in calo al Sud, in rialzo al Centro e sul Nordovest. Soffieranno venti a tratti intensi settentrionali sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole.