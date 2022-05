Meteo, 9 maggio un po' instabile poi caldo estivo e 30 gradi

L’instabilità atmosferica proseguirà, seppure in forma più attenuata, probabilmente fino a martedì 10 maggio, quando un'area depressionaria si sarà definitivamente allontanata verso lo Ionio meridionale e il Peloponneso, colmandosi progressivamente. Nel frattempo, da ovest tornerà ad espandersi l’Anticiclone delle Azzorre: a partire da metà settimana l’alta pressione si consoliderà su tutta la Penisola, assicurando tempo stabile e via via più caldo. La componente sub-tropicale della struttura anticiclonica, infatti, farà salire sensibilmente le temperature, ben al di sopra della norma. Le proiezioni modellistiche, suggeriscono valori tipici di giugno inoltrato, con il termometro oltre i 25 gradi e con picchi anche vicini ai 30 gradi.

Previsioni meteo per lunedì 9 maggio

Condizioni di spiccata variabilità, con una nuvolosità ovunque molto irregolare. Schiarite più ampie e durature nella prima parte del giorno in val padana, su coste centrali adriatiche, Toscana, Umbria e Lazio. In mattinata rovesci isolati su Sicilia, Calabria meridionale, nordest della Sardegna. Da metà giornata sviluppo di acquazzoni o temporali attorno alle aree montuose del Nord e della Penisola, su Sardegna e Sicilia, occasionalmente nelle aree interne delle regioni tirreniche e sulla pianura emiliana. In serata i fenomeni si localizzeranno sulla Sicilia. Temperature: massime in lieve aumento, per lo più comprese tra 18 e 23 gradi. Venti deboli, salvo raffiche nei temporali.

Previsioni meteo per martedì 10 maggio

Martedì che vedrà il ritorno dell’alta pressione al centro-nord con tempo più stabile a parte il possibile sviluppo di temporali pomeridiani nell’Appennino centrale e nelle zone interne del Lazio e qualche breve rovescio possibile anche sulle Alpi. Tempo più instabile al Sud e soprattutto in Sicilia con rovesci o temporali sparsi nell’Isola e nelle zone interne peninsulari. Qualche temporale anche nell’interno della Sardegna. Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi con punte di 25-28 gradi al Centro-nord. Venti deboli.