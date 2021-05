Per domenica 9 maggio le condizioni meteo resteranno stabili sull'Italia, protetta dall'alta pressione: prevarrà il sole e le temperature saranno in ulteriore aumento, con valori che nelle zone più calde avranno già un sapore estivo.

Per l'inizio della nuova settimana è invece confermato un deciso peggioramento meteo: lunedì 10 maggio un'intensa perturbazione investirà il Nord-Ovest, per poi coinvolgere soprattutto il Centro-Nord e la Sardegna nella giornata di martedì. Il suo transito sarà accompagnato da forte maltempo e temperature in calo.

Previsioni meteo per domenica 9 maggio

Tempo in prevalenza soleggiato, con solo qualche velatura di passaggio e qualche addensamento nuvoloso nelle aree montuose. Tendenza ad un aumento della nuvolosità al Nord-Ovest, a partire dalle ore pomeridiane e serali saranno possibili piogge isolate sulle Alpi occidentali.

Temperature massime quasi ovunque in aumento con valori oltre la media stagionale e compresi fra i 18 e i 25 gradi, possibili punte di 26-27 gradi al Nord-Est e al Centro-Sud, con valori localmente superiori in Sardegna.

Venti di Scirocco sui mari occidentali, fino a moderati intorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia, in prevalenza deboli altrove. Mari da poco mossi a mossi in Sardegna, Ionio e basso Adriatico; calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

Previsioni meteo per lunedì 10 maggio

Cielo in prevalenza coperto al Nord-Ovest, con precipitazioni sparse e in intensificazione, specialmente tra Piemonte, Valle d’Aosta e settori occidentali di Liguria e Lombardia. Altrove resiste il tempo stabile e in prevalenza soleggiato, ma non mancheranno degli annuvolamenti su Nord-est, Toscana e Sardegna.

Temperature minime in aumento; massime in calo al Nord-Ovest, clima ancora caldo altrove. Rinforzi di Scirocco sui bacini di Ponente, dove i mari si presenteranno localmente molto mossi.