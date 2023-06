Meteo, 9 giugno ancora instabile: le zone a rischio temporale

Con l’alta pressione sempre distante, anche nell’ultima parte della settimana sull’Italia insisteranno condizioni meteo di instabilità con conseguente formazione di temporali a partire soprattutto dai rilievi e zone interne della penisola. In aggiunta, una debole perturbazione (la n.3) transiterà da ovest verso est portando soprattutto nuvole, ma anche qualche precipitazione in più. Questa perturbazione verrà seguita nel fine settimana da correnti instabili di origine balcanica, che incrementeranno il rischio di temporali localmente intensi. Per quel che riguarda le temperature, non si prevedono grandi cambiamenti rispetto ai giorni passati, con valori che resteranno nel complesso vicini alle medie di inizio estate. In base alle ultime proiezioni sembra molto probabile che anche nel corso della prossima settimana sul Mediterraneo insista questo tipo di circolazione atmosferica, capace di mantenere sempre attiva l’instabilità e al contempo di ostacolare la risalita delle bollenti masse d’aria sahariana verso la nostra Penisola.

Le previsioni meteo per venerdì 9 giugno

Un po’ di nuvole al Nord-Ovest e in Sardegna con locali piogge in Piemonte e sull’isola; maggiori schiarite nel resto d’Italia, ma con tendenza a un graduale aumento della nuvolosità. In giornata piogge e locali temporali al Nord, meno probabili sulla Valpadana centrale. Brevi rovesci o temporali possibili anche nelle zone interne del Centro, nel sud e interno della Sardegna e nel nord della Sicilia, ma con sconfinamenti serali verso le coste del medio Adriatico. Temperature massime vicine alle medie, in generale comprese fra 23 e 29 gradi. Venti deboli, con locali rinforzi da sud-est sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per sabato 10 giugno

Giornata in prevalenza nuvolosa, con solo delle temporanee schiarite. Possibili isolate piogge o rovesci inizialmente sull’Emilia Romagna e parte del Centro-Sud. Dalla tarda mattina e nel pomeriggio sviluppo di numerosi rovesci o temporali sui rilievi del Nord, su Lombardia orientale e pianure del Nord-Est, nelle zone interne e appenniniche della penisola, sui rilievi delle Isole, con parziale interessamento del settore del medio-basso Adriatico e dell’alto Ionio dove potranno insistere anche alla sera. Temperature con poche variazioni e sempre vicine alla norma.