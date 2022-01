Un'intensa perturbazione investirà l'Italia tra domenica 9 gennaio e lunedì 10, influenzando le condizioni meteo in diverse regioni che saranno sferzate da una forte ondata di maltempo invernale. Nel mirino c’è soprattutto il Centro-Sud, dove osserveremo piogge diffuse, venti di burrasca, mari agitati e anche nevicate fino a quote collinari. Decisamente più marginale sarà il coinvolgimento del Nord, dove tuttavia nella prima parte di domenica potremo osservare deboli nevicate fino in pianura in Emilia Romagna.

La perturbazione si allontanerà dall’Italia nel corso di martedì 10, e per i giorni successivi si profila la graduale espansione dell’anticiclone che secondo l’attuale tendenza meteo darà il via a una nuova fase di tempo stabile e clima mite.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 9 gennaio

Schiarite al Nord-Ovest, prevalgono le nuvole altrove. Nel corso del giorno piogge sparse su Romagna, regioni centrali, Campania, Calabria tirrenica e Isole maggiori. Neve fino a quote collinari sulle zone interne del Centro, fin verso 800-1200 metri sull’Appennino meridionale e sui rilievi della Sardegna; a inizio giornata qualche nevicata possibile fino a quote di pianura in Emilia Romagna.

Temperature massime in ulteriore calo al Nord-Est e nelle regioni centrali, in rialzo in gran parte del Sud; all’alba forti gelate al Centro-Nord. Attenzione al vento intenso: raffiche da ovest-nordovest di burrasca sui mari di ponente e sulle Isole, con mari fino ad agitati.

Le previsioni meteo per domani, lunedì 10 gennaio

Tempo bello fin dal mattino al Nord-Ovest. Il cielo sarà inizialmente nuvoloso al Nord-Est e sulle regioni centrali tirreniche, ma con tendenza schiarite nel corso del giorno.

Molte nubi altrove: piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania meridionale, Calabria, Sicilia e sud della Sardegna; neve fino a quote collinari sui rilievi del Centro, oltre 600-1000 metri su Appennino meridionale e montagne della Sicilia.

Temperature massime in rialzo al Nord, in ulteriore calo al Sud e regioni centrali adriatiche. Ventoso al Centro-Sud e Isole per venti di Tramontana, anche burrascosi su regioni centrali, Sicilia e Sardegna.