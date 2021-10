Una perturbazione ha raggiunto l'Italia e proprio in queste ore sta dando origine a un vortice di bassa pressione destinato a influenzare le condizioni meteo del Belpaese fino a tutto il fine settimana.

In termini di precipitazioni nel weekend i suoi effetti si faranno sentire soprattutto al Sud e in Sicilia, dove le condizioni meteo risulteranno instabili, mentre le correnti fresche attivate dal vortice determineranno un sensibile calo termico in tutto il Paese. Dopo un inizio di settimana che era stato segnato da un clima particolarmente mite per il periodo, nel weekend la colonnina di mercurio scenderà su valori inferiori alla media stagionale.

La tendenza meteo per il fine settimana

Sabato 9 ottobre le condizioni meteo saranno ancora instabili al Sud e in Sicilia, con un cielo nuvoloso anche in gran parte del Centro. Maggiori schiarite sono invece attese al Nord e in Toscana.

I venti si attenueranno temporaneamente al Centro-Sud, mentre la Bora insisterà sull’alto Adriatico e venti moderati interesseranno anche la Pianura Padana.

La giornata di domenica sarà stabile in gran parte del Paese, ma sull’estremo Sud e parte della Sicilia insisteranno piogge e temporali.

I venti torneranno a rinforzarsi anche al Centro-Sud e le temperature saranno ancora in calo.