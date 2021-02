Meteo, 9 e 10 febbraio di maltempo poi arriva il gelo

Due perturbazioni sull'Italia con maltempo più diffuso mercoledì 10 febbraio. Da venerdì brusco calo termico per l'arrivo di gelide correnti artiche. Gli aggiornamenti meteo

Le condizioni meteo restano decisamente dinamiche: la perturbazione numero 3 di febbraio sta attraversando l’Italia in queste ore con piogge più diffuse sulle regioni tirreniche e al Sud Italia. Subito dopo, a fine giornata, la perturbazione numero 4 del mese giungerà sul nostro Paese e farà sentire i suoi effetti soprattutto mercoledì, con piogge diffuse e localmente intense, concentrate più che altro al Centro-Nord e in Sardegna, mentre sulle Alpi tornerà a cadere la neve anche al di sotto di 1000 metri.



Per la seconda parte della settimana sembra confermata l'irruzione di correnti gelide di origine artica: da venerdì brusco crollo delle temperature (anche 10-15 gradi in meno rispetto ai valori attuali). Per la conferma e ulteriori dettagli vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per martedì 9 febbraio

Prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi al Nordovest, con maggiori schiarite nel pomeriggio. Nuvolosità diffusa sul resto d’Italia. Piogge sparse, specie al mattino, su Toscana, Umbria, Lazio, Sud e Isole; rischio di temporali tra basso Lazio e Campania.

Nel pomeriggio attenuazione delle precipitazioni, con qualche pioggia sui settori interni delle regioni centrali, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Ventoso al centro-Sud e Isole per venti di Libeccio; mari in generale molto mossi. Temperature massime pressoché invariate.

Previsioni meteo per mercoledì 10 febbraio

Nuvole su tutta Italia, con qualche temporanea schiarita solo all’estremo Sud. Piogge diffuse al Centro-Nord, Campania e Sardegna, con la formazione di temporali sulle regioni tirreniche e in Sardegna; in serata piogge in estensione anche alle rimanenti regioni. Neve sulle zone alpine al di sopra di 800-1000 metri. Temperature massime in calo al Nord, in aumento invece al Sud.