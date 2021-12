La perturbazione ha portato la neve fino a bassa quota al Nord, prima di abbandonare definitivamente il nostro Paese nella giornata di giovedì 9 porterà ancora un po’ di maltempo invernale al Nord-Est e al Centro-Sud, con nuove nevicate fino a bassa quota su estremo regioni nord-orientali e Appennino Centrale.

Allontanata una perturbazione, ecco già venerdì 10 ne arriverà un’altra (perturbazione numero 4 del mese) che causerà un nuovo peggioramento caratterizzato da altre nevicate fino a bassa quota al Nord e piogge di forte intensità su regioni tirreniche e le Isole.

Sabato 11 questa nuova perturbazione insisterà sulle regioni del Centro-Sud, mentre domenica 12 il tempo tenderà a migliorare, con poche piogge residue all’estremo Sud. Durante tutta questa fase di tempo variabile e perturbato i venti saranno spesso intensi e le temperature rimarranno piuttosto basse, soprattutto al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per giovedì 9

Bello al Nord-Ovest. Nuvole altrove: piogge sparse su Venezie, gran parte del Centro (eccetto il Molise) e tutte le regioni meridionali e la Sardegna; neve fino a quote collinari sulle Alpi Orientali e al di sopra di 800-1200 sull’Appennino.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord, in calo in gran parte del Centro-Sud e Isole. Ventoso al Sud e Isole, per Libeccio su Ionio e Basso Adriatico, Maestrale sulla Sardegna, venti occidentali altrove. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati i bacini occidentali.

Le previsioni meteo per venerdì 10

Nuvole su tutta Italia. Deboli nevicate fino a quote di pianura al Nord-Ovest. Piogge sparse su regioni tirreniche, zone interne del Centro, Isole e, a carattere più isolato Qualche pioggia anche in Basilicata e lungo le coste del medio e basso versante adriatico.

Neve fino a quote collinari sull’Appennino Tosco-Emiliano, oltre 600-900 metri sui rilievi del Centro, al di sopra di 1000-1200 metri sull’Appennino Meridionale. Temperature massime in calo al Nord, con poche variazioni altrove.