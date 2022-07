Meteo, tempo instabile al Nord e ancora molto caldo al Centro-Sud

Il tempo resterà instabile al Nord, lambito da alcune perturbazioni atlantiche in transito sull’Europa centrale e le temperature si aggireranno su valori nella norma o solo leggermente sopra.

Oggi, giovedì 28 luglio, i temporali resteranno per lo più confinati alle aree montuose, domani l’arrivo della perturbazione n. 6 del mese potrebbe dar luogo ad episodi temporaleschi più diffusi e localmente di forte intensità con rischio grandine e intense raffiche di vento. Il tempo sarà più stabile al Centro-Sud, a parte qualche breve temporale pomeridiano in sviluppo lungo l’Appennino e più caldo con temperature oltre i 35 gradi nelle aree interne.

Il fine settimana si prospetta nel complesso soleggiato da Nord a Sud con al più un po’ di instabilità pomeridiana nelle aree interne centro-meridionali. Tra domenica e lunedì caldo in attenuazione al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 28 luglio

Giornata prevalentemente soleggiata. Al mattino un po’ di nubi in transito al Nord, specie sulle Alpi e qualche annuvolamento sparso sul basso Tirreno. Nel pomeriggio temporali sparsi, localmente intensi, in sviluppo su Alpi, Appennino emiliano e in forma più isolata lungo l’Appennino centro-meridionale. In serata ancora instabile in Piemonte e Alpi centro-orientali.

Temperature massime in lieve rialzo al Centro-Nord, in lieve calo su Calabria e Sicilia; nell’Isola si toccheranno i 37-38 gradi. Venti generalmente deboli.

Le previsioni meteo per venerdì 29 luglio

Tempo soleggiato sulle regioni del Centro-Sud salvo un po’ di nuvolosità pomeridiana nelle aree interne appenniniche ma con basso rischio di temporali. Al Nord-Ovest e sulle Alpi tempo instabile con l’arrivo di numerose piogge o temporali che in serata tenderanno a trasferirsi sul Nord-Est e sull’alta Toscana. I fenomeni potranno essere localmente violenti.

Temperature massime in calo su Alpi e Nord-Ovest, stazionarie o in lieve crescita altrove. Venti generalmente deboli; attenzione alle forti raffiche durante i temporali.