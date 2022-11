Meteo, 8 novembre stabile poi torna qualche pioggia: le zone coinvolte

È un inizio di settimana in compagnia dell’anticiclone nord-africano che ha riportato in tutta Italia condizioni di stabilità atmosferica e temperature diurne miti e in generale superiori alle medie stagionali. Al Sud si toccano diffusamente i 20 gradi con punte di 23-24 in Sardegna e Sicilia. A metà settimana, tra mercoledì e giovedì, una perturbazione atlantica (la n.3 di novembre) transiterà sul Nord Italia e sulla la Toscana riportando un po’ di piogge e un po’ di neve sulle Alpi ma solo ad alta quota oltre i 2000 metri. Prime avvisaglie di questo peggioramento al Nord e in Toscana con un graduale aumento della nuvolosità ma con qualche debole e isolata pioggia soltanto in Liguria. Nel resto del Centro-Sud resisterà l’alta pressione con un clima che resta molto mite: le temperature potrebbero guadagnare ancora un paio di gradi con punte di 25 in Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 8 novembre

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso in Liguria, Lombardia, Piemonte orientale, Emilia, estremo settore occidentale del Veneto e Toscana; nel corso della giornata qualche debole e isolata pioggia sulla Liguria di levante, più probabile in serata. Nel resto d’Italia tempo soleggiato con al più un cielo poco nuvoloso o leggermente velato. In serata ulteriore aumento delle nubi al Nord e in Toscana con qualche pioggia anche su Emilia occidentale e nordovest della Toscana. Temperature massime del pomeriggio leggermente superiori alla norma: massime intorno ai 20 gradi al Centro-Sud con punte di 22-24 nelle Isole maggiori. Venti molto deboli, salvo modesti rinforzi di Maestrale nel Canale d’Otranto e di Scirocco intorno alla Sardegna con mari un po’ mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 9 novembre

Molte nuvole su regioni settentrionali e Toscana ma con qualche schiarita che resiste nel Nordest e nel sud della Toscana. Tempo prevalentemente soleggiato sul resto d’Italia ma con nubi in aumento dal pomeriggio su Umbria e Lazio e velature anche estese in Sardegna. Nel corso della giornata locali deboli piogge in Liguria, nordovest della Toscana e Alpi centro-occidentali. In serata aumenta il rischio di piogge sul Nord-Ovest. Temperature minime in deciso rialzo al Nord e Toscana; massime intorno ai 20 gradi al Centro, fino a 22-24 al Sud e Isole. Venti moderati meridionali su Canale di Sicilia, Tirreno occidentale e settentrionale, Mar Ligure orientale; molto deboli altrove.