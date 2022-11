Meteo: 8 novembre con alta pressione, ma ci sono i primi segnali di cambiamento

L’alta pressione di matrice nord-africana continua a dominare la scena meteo, protendendosi verso la nostra penisola dove il tempo resta in prevalenza stabile e relativamente mite durante il giorno, ma tenderà a indebolirsi fra mercoledì e giovedì a causa del transito di una perturbazione atlantica (la n.3 di novembre) che riporterà un po’ di piogge più che altro al Centro-Nord. Le prime avvisaglie di questo peggioramento saranno evidenti già oggi al Nord e in Toscana con un graduale aumento della nuvolosità e con qualche debole e isolata pioggia.

Le previsioni meteo per martedì 8 novembre

Un po’ di nuvole al Nord-Ovest e nei settori occidentali di Toscana ed Emilia, con qualche debole pioggia in giornata sulla Liguria di Levante e in serata anche fra Piemonte sud-orientale e Lombardia sud-occidentale. Nel resto d’Italia tempo stabile e prevalentemente soleggiato con al più un cielo poco nuvoloso o leggermente velato. Presenza di nebbie in rapido dissolvimento fra Toscana, Umbria e alto Lazio.

Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest, quasi stazionarie altrove con valori fino a 20 gradi al Centro-Sud e punte di 22-23 nelle isole maggiori. Venti deboli, salvo modesti rinforzi di Maestrale nel Canale d’Otranto e di Scirocco intorno alla Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 9 novembre

Molte nuvole al Nord e in Toscana, più compatte al Nord-Ovest e in alta Toscana dove saranno possibili deboli e isolate piogge, inizialmente sulla Liguria, nel pomeriggio anche sulle Alpi centro-occidentali. Alla sera piogge in estensione a Lombardia, alta Toscana e settori occidentali di Veneto ed Emilia. Tempo prevalentemente soleggiato sul resto d’Italia ma con nubi in aumento dal pomeriggio su Umbria e Lazio e velature anche dense in Sardegna.

Temperature minime in rialzo al Centro-Nord e in Sardegna; massime ancora leggermente sopra la media con valori fino a 20 gradi al Centro-Sud e punte di 22-24 su Calabria e Isole. Venti deboli o localmente moderati meridionali.