Meteo, 8 novembre a rischio pioggia in molte regioni

Al via la nuova settimana con un generale peggioramento del tempo sull’Italia, per l’azione congiunta di due perturbazioni: una è sempre la numero 3, collegata alla circolazione di bassa pressione presente da qualche giorno sul Mediterraneo centro-occidentale e destinata a rimanere più o meno in questa posizione almeno fino a venerdì. Fino ad allora, dunque, ne conseguiranno condizioni di instabilità atmosferica su buona parte del Centro-Sud, con occasione per altre precipitazioni, specialmente sulle Isole, sebbene l’evoluzione appena descritta mostri ancora ampi margini di incertezza. L’altra è la numero 4, si tratta della coda di un fronte freddo in scivolamento dall’Europa centrale verso i Balcani che, limitatamente alla giornata odierna, lambirà le regioni settentrionali. Nel frattempo, il divario termico tra Nord e Sud, inizialmente ancora marcato, nei prossimi giorni tenderà a ridursi, grazie alla risalita di aria più mite fino alla regione alpina, con valori destinati così a portarsi al di sopra della norma anche al Settentrione. Sulle regioni meridionali, per contro, si attenuerà il caldo anomalo degli ultimi giorni.

Previsioni meteo per lunedì 8 novembre

Lunedì tempo soleggiato su Valle d’Aosta, ovest e nord del Piemonte e nord della Lombardia. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese. Al Nord precipitazioni più probabili su Liguria, est e sud della Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, in esaurimento al più tardi in serata. Al Centro-Sud piogge o rovesci soprattutto su regioni centrali adriatiche, Lazio centro-meridonale, Sud e Isole.



Temperature: massime in calo su Lazio, Campania, Sardegna e ovest Sicilia; ancora caldo anomalo nel resto del Sud. Venti in rinforzo sui mari di levante: di Bora sull’alto Adriatico, di Scirocco su basso Adriatico e Ionio; molto vento anche sulla Sardegna e sui mari prospicienti, che risulteranno molto mossi. In prevalenza mossi i restanti bacini.

Previsioni meteo per martedì 9 novembre

Martedì al Nord tempo inizialmente soleggiato, ma con tendenza ad aumento delle nubi tra il pomeriggio e la sera. Schiarite a tratti ampie su Toscana e Umbria. Da nuvoloso a molto nuvoloso altrove, con alcune precipitazioni, sparse e intermittenti, più probabili su medio Adriatico, Sud, Sicilia e Sardegna.



Temperature senza grandi variazioni: non oltre i 13-14 gradi al Nord, fino a 20-25 gradi al sud e sulla Sicilia. Ventoso al Centro-Sud, sulla Sardegna e sui mari prospicienti per venti tra sudest e nordest. In Liguria soffierà tesa la Tramontana, la Bora sull’alto Adriatico. mari mossi, fino a molto mossi il mare e Canale di Sardegna e il basso Tirreno.