Meteo, 8 maggio instabile poi nuova perturbazione e aria più fresca

Al via una settimana molto dinamica nell’area mediterranea e sull’Italia, a causa del passaggio di una serie di perturbazioni, con conseguenti condizioni di tempo variabile, molto instabile e via via meno caldo. La perturbazione n.1 di maggio che sta interessando le regioni settentrionali tenderà ad allontanarsi gradualmente, lasciando dietro di sé ancora un po’ di instabilità. Nel frattempo una seconda perturbazione (la n.2) di origine nord africana investirà le Isole, il Sud e parte del Centro, allontanandosi poi gradualmente nella seconda parte di martedì, quando un terzo e più attivo sistema nuvoloso atlantico raggiungerà il Nord-Ovest, coinvolgendo più direttamente il resto del Paese nel corso di mercoledì e con strascichi di instabilità almeno fino a giovedì. Tra venerdì e sabato, infine, potrebbe arrivare la perturbazione n 4. Per quel che riguarda le temperature, invece, poche variazioni fino a martedì e clima più che primaverile. A seguire la tendenza è per un ridimensionamento a partire dal Centro-Nord, a causa dell’afflusso di aria più fresca nord atlantica in discesa alle spalle della perturbazione di metà settimana (la n.3).

Le previsioni meteo per lunedì 8 maggio

Tempo a tratti instabile con cielo nuvoloso o molto nuvoloso su quasi tutte le regioni italiane. In mattinata pe precipitazioni su Piemonte, Lombardia, Triveneto, basso Lazio, Campania e Isole. Nel corso della giornata piogge sparse, rovesci e locali temporali saranno più probabili su Alpi, Prealpi, Appennini, zone interne del Centro, Lazio, gran parte delle regioni meridionali, Sicilia e Sardegna. Temperature: massime per lo più in lieve diminuzione, con valori nella norma o poco al di sopra, generalmente compresi tra 19 e 24 gradi. Venti deboli o localmente moderati.

Le previsioni meteo per martedì 9 maggio

Altra giornata in prevalenza nuvolosa, ma con maggiore opportunità di schiarite al Centro e in Sardegna, nel pomeriggio anche lungo le coste dell’alto Adriatico e in Emilia Romagna. Tra la notte e il mattino precipitazioni residue su regioni meridionali e Sicilia. In seguito tempo per lo più asciutto, salvo brevi e isolati rovesci nelle aree interne tra Lazio e Abruzzo e all’estremo Sud. Tra tardo pomeriggio e sera tendenza a marcato peggioramento con piogge e rovesci al Nord-Ovest. Temperature: massime in leggero rialzo sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna, stazionarie o in lieve calo altrove. Venti per lo più deboli. Mari calmi o poco mossi.