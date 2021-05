Meteo 8 maggio, torna l'alta pressione: tanto sole e clima mite

Dopo un venerdì segnato da una residua instabilità al Nord-Est e su parte del Sud, il rinforzo dell'alta pressione garantirà tra sabato 8 maggio e domenica 9 una parentesi con condizioni meteo stabili praticamente in tutto il Paese, accompagnate da un clima mite: diffusamente registreremo valori al di sopra dei 20 gradi, con punte che supereranno anche la soglia dei 25°C.

La situazione meteo cambierà rapidamente tra la fine di domenica e l'inizio della prossima settimana, quando una intensa perturbazione investirà l'Italia a partire dal Nord-Ovest.

Le previsioni meteo per sabato 8 maggio

Domani il tempo sarà bello e soleggiato al Sud e sulle Isole. Condizioni meteo stabili anche nel resto d’Italia, dove però a tratti sarà possibile qualche temporaneo annuvolamento.

Il clima sarà mite in tutto il Paese, con punte intorno ai 25 gradi su regioni tirreniche, Sicilia e Sardegna. Valori in lieve calo al Nord e sul versante adriatico. Venti in prevalenza deboli, salvo moderati rinforzi da nord in Adriatico, canale d’Otranto, Ionio orientale e Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per domenica 9 maggio

Anche nella giornata di domenica prevarrà il bel tempo su gran parte del Paese. Al Nord-Ovest si assisterà tuttavia a un graduale aumento delle nuvole, specialmente nella seconda parte della giornata.

Il clima sarà ancora mite, e le temperature aumenteranno quasi ovunque. In generale sono attesi valori superiori alla norma, con punte che potranno superare i 25 gradi al Centro-Sud e al Nord-Est.

Scirocco sui mari occidentali, fino a moderato su Canale di Sicilia e intorno alla Sardegna.