Meteo, 8 giugno tra sole, rischio temporali e aria più fresca

L’allontanamento della perturbazione n.3 di giugno verso i Balcani, concederà una breve fase meteo stabile sull’Italia, a parte dei residui effetti sul medio e basso versante Adriatico. Già nella seconda parte della giornata odierna si conferma però l’arrivo di un’altra perturbazione atlantica (la n.4) che interesserà inizialmente le regioni settentrionali e poi, nel corso di giovedì, anche molte regioni del Centro-Sud, eccetto le Isole che rimarranno ai margini del peggioramento. Grazie alle correnti fresche che accompagneranno questa perturbazione, entro giovedì le temperature caleranno in modo diffuso, ponendo termine alla seconda ondata di caldo della stagione.

Da quanto indicano le simulazioni modellistiche, la tregua dalla calura potrebbe essere di breve durata: già dal prossimo fine settimana, infatti, si profila un nuovo rinforzo dell’Anticiclone Nord-Africano verso il Mediterraneo centro-occidentale e l’Europa meridionale, compresa l’Italia dove è molto probabile che prenderà vita una terza ondata di caldo che potrebbe insistere per tutta la prossima settimana.

Meteo, le previsioni per mercoledì 8 giugno

Al mattino tempo per lo più stabile con ampie schiarite, a parte qualche isolata pioggia in Puglia. Nel pomeriggio nubi in aumento al Nord-Ovest, con deboli piogge o rovesci sulle Alpi e nell’Appennino settentrionale; isolati rovesci o temporali nelle zone interne della Puglia e in Basilicata. In serata i rovesci si sposteranno verso il Nord-Est e sulla Lombardia orientale e sul nord dell’Emilia.

Temperature massime in rialzo al Nord-Est, in calo al Centro-Sud, ma con valori ancora localmente sopra la media. Ventilato per il Maestrale su Tirreno e Isole.

Meteo, le previsioni per giovedì 9 giugno

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord-Ovest e sulle isole maggiori. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, con possibili piogge o locali temporali nel corso della giornata, meno probabili sulle coste tirreniche, in Calabria e nei settori ionici. Temperature in generale diminuzione, con valori per lo più nella norma. Venti di Maestrale in deciso rinforzo a partire dai mari occidentali, forti in Sardegna, e in serata anche nelle altre zone; ventoso anche sulle Alpi e vicine pianure.