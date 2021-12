Meteo, 8 dicembre: Immacolata con maltempo e neve in pianura al Nord

Per la Festa dell'Immacolata è attesa una nuova fase di maltempo, con neve che cadrà fino in pianura su settori del Nord. Mercoledì 8 infatti arriverà una nuova perturbazione (la numero 3 del mese) che spingerà correnti relativamente miti e umide sopra l’aria gelida giunta negli ultimi giorni: assisteremo quindi a un sensibile peggioramento del tempo, soprattutto al Centro-Nord e Sardegna, con piogge diffuse accompagnate anche da neve a bassa quota sulle regioni settentrionali, addirittura fino in pianura al Nord-Ovest.

Giovedì 9 la perturbazione numero 3 del mese, prima di abbandonare la nostra Penisola, porterà ancora un po’ di piogge più che altro al Nordest, regioni centrali tirreniche, Sud e Isole, con nevicate su Alpi Orientali e Appennino, mentre venerdì 10 è probabile l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 4 del mese) e di conseguenza altro maltempo al Nord, regioni tirreniche e Isole, con la possibilità di nuove nevicate fino in pianura al Nordovest.

Le previsioni meteo per l'Immacolata, mercoledì 8 dicembre

Nuvole su gran parte d’Italia. Neve fino in pianura su valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia; piogge sparse su resto del Nord, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania e Sardegna, con neve fino a quote molto basse su Alpi Orientali ed entroterra ligure, oltre 1000-1400 metri sull’Appennino Emiliano. Temperature massime in calo al Nord, in crescita nel resto d’Italia.

Le previsioni meteo per giovedì 9

Prevalenza di tempo bello al Nord-Ovest. Nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse su Campania, Calabria, Isole e, a carattere più isolato e intermittente, anche su Venezie, regioni centrali, Puglia e Basilicata; neve fino a quote collinari sulle Alpi Orientali, oltre 600-900 metri sull’Appennino Centrale e Settentrionale, al di sopra di 1000-1400 metri sull’Appennino Meridionale.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord, in calo in gran parte del Centro-Sud e Isole. Ventoso al Sud e Isole per venti dai quadranti occidentali.