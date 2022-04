Meteo: 8 aprile con picchi di 25 gradi. Sabato 9 maltempo e vento

Nella giornata di venerdì 8 aprile i venti di Libeccio portano un sensibile rialzo termico, con un clima primaverile in tutta l’Italia. Le Alpi invece sono lambite da un sistema nuvoloso in transito sull’Europa centrale, con delle precipitazioni nevose solo a quote piuttosto alte. Nelle prime ore di sabato 9, però, una perturbazione proveniente dal Nord Atlantico e accompagnata da aria più fredda riuscirà a spingersi sull’Italia, attraversando rapidamente la nostra Penisola da Nord a Sud nel fine settimana delle Palme, determinando al suo passaggio una fase di tempo molto instabile con dei temporali al Nord-Est e nelle regioni centro-meridionali, un brusco calo termico e forti venti. Saranno possibili anche delle nevicate in Appennino fino a 1000 metri.

Le regioni di Nord-Ovest, protette dall’arco alpino, anche questa volta non vedranno delle precipitazioni di rilievo: la siccità quindi non potrà che aggravarsi, anche perché per la prossima settimana si conferma il ritorno a condizioni anticicloniche con temperature in risalita.

Le previsioni meteo per venerdì 8 aprile

Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con più spazi di sereno sulle regioni adriatiche e nelle Isole e un po’ di nubi in più su Levante Ligure, versante tirrenico e Appennini. Nuvoloso invece in gran parte delle Alpi, con nevicate in quelle occidentali oltre 2000 metri, più intense in Valle d’Aosta; nel resto dell’arco alpino e sulle Prealpi lombarde qualche pioggia o isolati rovesci fino a quote elevate.

Temperature in rialzo, con massime comprese tra 18 e 23 gradi; locali punte di 25 gradi nelle Isole. Venti sud-occidentali da moderati a forti su Sardegna, Ligure, Mar Tirreno, Appennini ed Emilia Romagna; ventoso anche sulle Alpi occidentali. Molto mossi i mari di ponente.

Le previsioni meteo per sabato 9 aprile

Rovesci e temporali fin dal mattino al Nord-Est, in estensione ad Emilia Romagna, Lombardia orientale e Toscana nel pomeriggio e a gran parte del Centro in serata. Quota neve intorno a 1500 metri sulle Alpi orientali, fino a 1000 metri in Appennino con i rovesci serali. Ampi rasserenamenti al Nord-Ovest, nuvole in aumento al Sud.

Temperature in sensibile calo nelle regioni raggiunte dal peggioramento. Forti venti inizialmente occidentali, ma in rotazione da Maestrale e Tramontana entro fine giornata; Foehn al Nord-Ovest.