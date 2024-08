Meteo: giovedì 8 agosto migliora al Nord. Da venerdì 9 clima rovente

Esaurita la fase instabile nel Nord Italia, con l’allontanarsi della perturbazione che ha lambito la regione alpina (nr. 2 del mese) e diretta verso l’Europa orientale, l’Anticiclone Africano torna ad espandersi dal Mediterraneo verso il nostro Paese e sull’Europa centro meridionale, determinando condizioni di tempo stabile e accompagnato da una massa d’aria molto calda.

L’ondata di calore quindi non potrà che intensificarsi nell’ultima parte della settimana, in particolare nel week-end, quando le temperature si porteranno su valori ben oltre la norma, con punte di 40 gradi, e aumenteranno anche l’afa e il disagio notturno. Queste condizioni proseguiranno almeno nella prima parte della prossima.

Le previsioni meteo per giovedì 8 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese. Nelle ore pomeridiane sviluppo di nuvolosità sulle zone montuose, con occasionali rovesci o brevi temporali possibili su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, lungo tutto l’Appennino e sulle zone montuose della Sicilia.

In serata residua instabilità solo sulle Prealpi venete e in Carnia, migliora altrove. Temperature in lieve aumento al Nord; altrove valori per lo più stazionari, con le massime comprese tra 31 e 37 gradi. Venti di debole intensità.

Le previsioni meteo per venerdì 9 agosto

Il tempo si fa ancora più stabile e in prevalenza soleggiato, con della nuvolosità pomeridiana solo su Alpi e Appennini; locali rovesci o sporadici temporali saranno possibili sui rilievi abruzzesi, molisani e lucani.

Caldo in generale intensificazione. Venti deboli con rinforzi di Maestrale tra basso Adriatico e Ionio settentrionale.