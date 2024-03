Meteo 7 marzo: ancora pioggia e neve per alcune regioni

Le condizioni meteo resteranno molto variabili fino alla fine della settimana: l’Italia è infatti nel mirino di nuove perturbazioni, che nei prossimi giorni porteranno altre fasi piovose accompagnate da una vivace ventilazione, ma alternate anche a momenti più tranquilli con tempo stabile.

La perturbazione numero 3 di marzo, in transito sulla nostra penisola, oggi porterà ancora delle precipitazioni nel settore adriatico e al Sud per poi allontanarsi verso est, lasciando spazio a un temporaneo generale miglioramento che durerà fino alla prima parte di domani, venerdì 8 marzo.

Nella seconda parte della Giornata della Donna, poi, è atteso l’arrivo di un’altra perturbazione (la n.4 del mese) che interesserà inizialmente i settori occidentali per poi estendersi al resto del Paese entro sabato pomeriggio. Nella serata di sabato, mentre questo sistema nuvoloso si allontanerà verso i Balcani, un’altra perturbazione (la n.5), un po’ più intensa, raggiungerà il Nord-Ovest andando poi a coinvolgere il resto d’Italia nel corso di domenica. In questo periodo le temperature continueranno a oscillare intorno ai valori normali della prima decade di marzo.

Le previsioni meteo per giovedì 7 marzo

Oggi tempo in prevalenza soleggiato al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, a parte qualche annuvolamento al Nord-Est, accompagnato da brevi piogge o rovesci su Veneto e Friuli fra pomeriggio e sera. Nubi più diffuse nelle altre regioni, con isolate precipitazioni al mattino su medio Adriatico e basso tirreno, nel pomeriggio soprattutto all’estremo Sud, ma in attenuazione alla sera. Quota neve dai 900 ai 1.200 metri in Appennino.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in rialzo al Nord, in calo al Sud. Venti in prevalenza deboli o localmente moderati.

Le previsioni meteo per venerdì 8 marzo

Al mattino ampie schiarite al Centro-Sud e in Emilia Romagna; nuvoloso altrove con le prime deboli precipitazioni nell’ovest della Sardegna e sulle Alpi occidentali, nevose oltre 1000 metri. Nel pomeriggio graduale estensione dei fenomeni a Piemonte, ovest Lombardia, Liguria e al resto della Sardegna; nubi in aumento sulle regioni centrali tirreniche dove comincerà a piovere in serata.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in leggero rialzo al Centro e in Sicilia. Venti di Scirocco in rinforzo nei settori occidentali del Paese.