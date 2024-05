Meteo 7 maggio: intensa fase di maltempo. Rischio di forti temporali

La perturbazione atlantica (la n.3 di maggio) giunta dalla Francia e associata ad un vortice di aria fredda in quota, tra oggi (martedì 7) e giovedì 9 maggio percorrerà una traiettoria sui mari a ovest della nostra Penisola, scivolando dalla Liguria fino allo Ionio, dove la ritroveremo, secondo le attuali proiezioni, nella giornata di giovedì. Al suo passaggio darà luogo a condizioni di maltempo o di forte instabilità, a un rinforzo del vento, con il Maestrale che si sostituirà alle correnti di Scirocco, e a un graduale e moderato calo termico.

Oggi saranno coinvolte le regioni del Centro-Nord, con il rischio di piogge e temporali anche forti; mercoledì 8 peggiora anche al Sud e in Sicilia; da giovedì si profila un miglioramento al Nord, che venerdì 10 si estenderà a gran parte del Paese, con residui rovesci solo al Sud. Da venerdì, con il ritorno di condizioni più stabili, anche le temperature torneranno a salire sensibilmente.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 7 maggio

Tempo instabile o perturbato al Centro-Nord con cielo da nuvoloso a coperto; piogge e rovesci in tutte le regioni, con possibili temporali in Piemonte, Lombardia, zone interne del Centro e Sardegna nord-orientale. Possibili episodi di forte intensità. Neve sulle Alpi occidentali oltre 2000 metri circa. Al Sud e in Sicilia transiteranno un po’ di nuvole, ma le prime piogge arriveranno in Calabria e nell’isola solo nella notte.

Temperature massime in generale calo, più sensibile al Nord, settori tirrenici e Sardegna. Venti di Maestrale in rinforzo in Sardegna; al Sud venti ancora meridionali da deboli a moderati.

Le previsioni meteo per mercoledì 8 maggio

Tempo in peggioramento al Sud e in Sicilia, con piogge e temporali inizialmente in Campania, Calabria e Sicilia, dal pomeriggio anche in Puglia, Basilicata e nelle regioni centrali, tranne Toscana e Marche; migliora al Nord, ma persiste un po’ di instabilità, con sviluppo di isolati rovesci o temporali nelle ore pomeridiane su Alpi, Prealpi, Appennino e in Friuli Venezia Giulia.

Parziali schiarite nelle altre zone. Temperature massime in rialzo al Nord, in sensibile calo al Sud e in Sicilia. Venti di moderata intensità sulle Isole, al Sud e mari circostanti.