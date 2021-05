Meteo: 7 maggio con qualche pioggia, migliora ovunque nel weekend

Nella giornata di venerdì 7 maggio le condizioni saranno ancora un po' instabili al Nord-Est, lambito dalla coda di una perturbazione in transito attraverso il cuore dell’Europa, mentre un’altra perturbazione proveniente dal Nord Africa (la numero 6 del mese) si limiterà a portare qualche pioggia in Sicilia.

Per il fine settimana si conferma poi la decisa avanzata dell’alta pressione di matrice africana sul Mediterraneo Centrale, compresa la nostra Penisola: di conseguenza le condizioni meteo saranno stabili in tutta Italia con un tempo in prevalenza soleggiato. Il bel tempo del fine settimana sarà inoltre accompagnato da temperature in crescita e domenica sono previsti valori massimi diffusamente oltre i 20 gradi con diverse località che toccheranno i 25gradi.

Le previsioni meteo per venerdì 7 maggio

Venerdì giornata tra sole e nuvole al Nord e all’estremo Sud, con qualche pioggia nel corso del giorno su Venezie e Sicilia. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord, con poche variazioni altrove. Moderati venti di Libeccio su Liguria (qui a tratti anche intensi), Sardegna, Medio e Alto Tirreno; altrove venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per sabato 8 maggio

Sabato bello e soleggiato al Sud e sulle Isole. Bel tempo anche nel resto d’Italia, dove però a tratti è possibile qualche temporaneo annuvolamento.

Temperature massime in lieve calo al Nord e sulle regioni adriatiche con valori intorno ai 20 gradi; stazionarie e con punte di 24-25 gradi su regioni tirreniche, Sicilia e Sardegna.

Venti in prevalenza deboli, salvo moderati rinforzi da nord in Adriatico, canale d’Otranto, Ionio orientale e Canale di Sicilia. Mari: localmente mossi l’Adriatico, il Tirreno centrale, il Canale d’Otranto, il Canale di Sicilia e lo Ionio; poco mossi gli altri mari.