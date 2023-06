Meteo 7 giugno: ancora pioggia e temporali, coinvolte molte regioni. Le previsioni nei dettagli

Pioggia e temporali non mollano la presa sull'Italia, che resta in balia di un'instabilità meteo destinata ad accompagnarci per tutto il resto della settimana.

In particolare, nei prossimi giorni i fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali del giorno, e tenderanno a coinvolgere soprattutto le regioni settentrionali. Al Centro-Sud, invece, piogge e temporali dovrebbero restare più confinati a ridosso delle zone montuose. Purtroppo, localmente non si esclude il rischio di piogge e temporali intensi, con possibili nubifragi e grandinate.

In questo contesto il clima resterà per lo più in linea con il periodo, con valori nella media o in qualche caso di poco inferiori.

Le previsioni meteo per mercoledì 7 giugno

Al mattino residui rovesci tra Piemonte e Ponente Ligure; nubi al Sud e in Sicilia, con dei temporali in Puglia e Calabria; nubi irregolari altrove e schiarite più ampie su Alpi, Friuli, Lazio e Sardegna. Nel pomeriggio si accentua l’instabilità, con formazione di rovesci e temporali al Nord-Ovest, su Alpi e Prealpi orientali, lungo tutto l’Appennino, in Calabria e nelle zone interne della Puglia e delle Isole. Tempo più soleggiato sulle coste di Toscana, Lazio e Campania; basso rischio di fenomeni anche lungo le zone costiere dell’Adriatico. In serata l’instabilità prosegue solo all’estremo Nord-Ovest. Temperature in rialzo al Centro-Sud, venti in generale deboli.

Le previsioni meteo per giovedì 8 giugno

Instabilità con rovesci e temporali pomeridiani al Nord e nelle zone appenniniche del Centro e del Sud; tempo più stabile con cielo da poco a parzialmente nuvoloso nel resto dell’Italia, a tratti anche soleggiato lungo le coste toscane.

Temperature senza grandi variazioni e prossime alla norma o di poco inferiori.