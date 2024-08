Meteo 7 agosto: intensi temporali al Nord. Le zone coinvolte

Fase instabile sul Nord Italia: oggi (mercoledì 7 agosto) potranno verificarsi temporali anche intensi; rischio diffuso sulle regioni settentrionali a causa di una perturbazione in transito sull’Europa centrale, che andrà a lambire le Alpi favorendo un incremento dell’instabilità anche in Pianura Padana.

Alta pressione dominante altrove, con l’anticiclone di matrice africana che tenderà a rinforzarsi ulteriormente nelle prossime giornate: di conseguenza sull’Italia prevarranno condizioni pienamente estive con temperature che, soprattutto nella seconda parte della settimana, tenderanno a crescere rendendo il caldo via via più intenso e afoso.

Dalle attuali proiezioni modellistiche sembra che nel prossimo fine settimana si possa tornare a condizioni di caldo molto intenso con picchi di temperatura intorno ai 40 gradi e oltre. E la prospettiva attualmente più probabile è che questo scenario meteo possa proseguire anche nei primi giorni della settimana successiva, quella che ci porterà al Ferragosto.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 7 agosto

Mattinata di sole al Centro-Sud, con temporanei annuvolamenti sui rilievi nel pomeriggio e possibili brevi e isolati temporali di calore sull’Appennino centrale e sui rilievi della Sicilia. Al Nord fase instabile: al mattino rovesci e temporali fra Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia; nel pomeriggio fenomeni sparsi su Alpi, Prealpi e settori di Pianura; alla sera ancora possibili temporali localmente intensi.

Temperature massime in leggero rialzo specialmente al Centro-Sud; al Nord calo dei valori termici nelle aree temporaleschi. Venti deboli, a parte possibili rinforzi in prossimità dei temporali.

Le previsioni meteo per giovedì 8 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese, nelle ore più calde sviluppo di nuvolosità sulle zone montuose, con il rischio di occasionali di rovesci o temporali più probabili su rilievi abruzzesi, della Basilicata e della Sicilia. Temperature stabili o in lieve aumento, specialmente al Nord; altrove valori per lo più stazionari. Venti per lo più di debole intensità.