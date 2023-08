Meteo, 7 agosto con vento e qualche pioggia. Da martedì 8 al via nuova fase calda

L’estate 2023 è in pausa, ma è solo una fase temporanea. La massa di aria fresca di origine nord atlantica giunta nei giorni scorsi sull’Italia si è propagata fino alle estreme regioni meridionali per mezzo di forti venti di Maestrale, determinando un netto calo delle temperature fino a valori inferiori alla media stagionale. La perturbazione numero 3 sta invece lambendo le regioni adriatiche, dove l’atmosfera resterà instabile.

Per ora si conferma, da martedì 8 agosto, l’inizio di una fase più stabile e duratura nell’area mediterranea e sull’Italia, con giornate in generale soleggiate e solo qualche passaggio nuvoloso. Le temperature tenderanno ad aumentare, riportandosi progressivamente sopra le medie climatiche. Dopo l’attuale rinfrescata si aprirebbe quindi una nuova fase calda che non dovrebbe comunque sconfinare verso livelli estremi.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 7 agosto

Al Nordovest, sull’Emilia Romagna, sulle regioni tirreniche e sulle Isole maggiori tempo generalmente soleggiato. Nel resto del Paese il tempo sarà un po’ più variabile, con addensamenti soprattutto nella seconda parte della giornata: nel pomeriggio brevi e isolati rovesci o temporali nelle Alpi friulane e su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, specie nelle zone interne.

Temperature massime in calo al Nord e sul medio Adriatico, senza grandi variazioni altrove. Valori per lo più inferiori alla norma. Ventoso per venti settentrionali, con il Maestrale ancora intenso sulle Isole maggiori (raffiche fino a 70-80 Km/h sulla Sardegna) e sui mari prospicienti, che resteranno molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 8 agosto

Giornata senza precipitazioni da segnalare, il tempo si farà più stabile e i venti tenderanno progressivamente ad attenuarsi. I cieli si presenteranno spesso sereni o poco nuvolosi, ma con nubi innocue in transito.

Temperature senza sensibili variazioni, in leggero calo al Sud e in Sicilia; valori vicini o inferiori alle medie stagionali. Si segnalano venti settentrionali ancora sostenuti tra basso Adriatico e Ionio.