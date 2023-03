Meteo, tempo variabile tra il 7 e l'8 marzo: arriva qualche pioggia. Ecco dove

La settimana della Giornata della Donna prosegue all'insegna della variabilità meteo, con un flusso di correnti umide e miti che anche tra il 7 e l'8 Marzo trasporteranno verso l'Italia sistemi nuvolosi e alcune precipitazioni. Gli effetti più significativi andranno però a interessare le aree a nord delle Alpi, dove si prevedono piogge e nevicate frequenti e a tratti abbondanti. Sull'Italia i fenomeni si profilano in generale deboli e modesti, e tenderanno a coinvolgere soprattutto le regioni del Centro-Sud, mentre gran parte del Nord resterà a secco con un ulteriore aggravamento del problema della siccità, specie al Nord-Ovest.

Più in particolare, una perturbazione raggiungerà le nostre regioni alla fine di martedì e tenderà ad allontanarsi già nella seconda parte di mercoledì 8 marzo, influenzando le condizioni meteo per lo più in Sardegna e sulle regioni tirreniche. Un’altra perturbazione andrà probabilmente a interessare il Centro-Sud nella giornata di venerdì.

Attesa anche aria più mite, che favorirà un generale rialzo termico, specie nella seconda parte della settimana quando potrebbero essere raggiunti e superati i 20 gradi, dapprima sulle due Isole maggiori e sulle regioni del versante adriatico e ionico, poi nel weekend anche nel settore tirrenico e probabilmente anche al Nord a causa dei possibili venti di Foehn.

Le previsioni meteo per martedì 7 marzo

Nuvolosità variabile alternata anche a schiarite, più ampie e durature lungo il medio Adriatico. Isolate e deboli precipitazioni in Friuli, alta Toscana e Calabria tirrenica. Verso sera piogge in arrivo in Sardegna, Levante ligure e regioni centrali tirreniche e qualche nevicata possibile sulle Alpi occidentali oltre i 1.400 metri.

Temperature massime senza grandi variazioni, a parte un rialzo in Sardegna. Venti moderati occidentali su mari di ponente e basso Ionio, con ulteriori rinforzi di Libeccio nel Ligure.

Le previsioni meteo per mercoledì 8 marzo

Nella Giornata della Donna si profilano nubi sparse in quasi tutto il Paese, ma con delle schiarite ampie soprattutto sul medio Adriatico, in Sardegna e, nel corso della giornata, anche in Sicilia e lungo il versante ionico. Al mattino piogge sparse su Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Sicilia occidentale, in graduale attenuazione. Piogge e nevicate oltre 1.200-1.400 metri sulle Alpi occidentali, ma con quota neve in graduale rialzo. Qualche precipitazione possibile anche fra Levante ligure e alta Toscana.

Temperature per lo più in aumento, con punte vicine ai 20 gradi sulle Isole. Venti da moderati a tesi tra ovest e sud-ovest.