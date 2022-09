Meteo 6 settembre: domani anticiclone e caldo estivo, poi temporali in vista

La settimana si è aperta oggi con uno scenario meteo dal sapore estivo: l'anticiclone africano si sta estendendo verso l'Italia, determinando tempo stabile e temperature al di sopra della media in tutto il paese. Anche domani, martedì 6 settembre, si profila una situazione simile, con una giornata all'insegna del caldo estivo. Ancora una volta i valori più elevati sono attesi al Sud e nelle Isole maggiori, dove localmente ci si potrà spingere fino intorno ai 35 gradi.

L'alta pressione inizierà a indebolirsi già a metà settimana, quando la svolta meteo si farà sentire al Nord e in parte del Centro specialmente a partire dalla seconda parte di mercoledì. Una perturbazione riuscirà infatti a raggiungere le nostre regioni, portando piogge e temporali localmente intensi. L'anticiclone resisterà tuttavia sul Sud e le Isole, dove questa fase di sole e caldo anomalo è destinata a insistere probabilmente fino al weekend.

Le previsioni meteo per martedì 6 settembre

Domani condizioni di bel tempo quasi ovunque nella prima parte della giornata, a parte la presenza di un po’ di nubi lungo le Prealpi e vicine aree di pianura di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli; da segnalare un cielo velato in Sardegna. Nel pomeriggio nubi sparse, a carattere irregolare e alternate e schiarite, al Nord-Ovest e in Triveneto con qualche rovescio o breve temporale sulle Alpi, ma in probabile estensione verso sera alle vicine pianure. Nubi medio-alte in transito tra Sardegna, e regioni centrali. Sereno o poco nuvoloso nel resto dell’Italia.

Temperature massime in lieve calo sulla Sardegna occidentale, invariate o in leggero rialzo altrove; valori massimi oltre la norma con caldo intenso in Sardegna e Sicilia. Venti deboli e mari poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 7 settembre

Al Nord nuvole in aumento fin dal mattino, poi il peggioramento più significativo sarà evidente dalla seconda parte della giornata con lo sviluppo di piogge e temporali localmente intensi. Nubi irregolari interesseranno anche la Toscana, dove nella seconda parte della giornata potranno verificarsi rovesci e temporali isolati, mentre nel resto del Centro-Sud avrà la meglio il sole. Temperature massime in leggero calo al Nord, insiste il caldo anomalo al Centro-Sud.