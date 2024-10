Meteo, 6 ottobre con il sole poi tornano piogge intense

In seguito al graduale allontanamento della perturbazione n.2, che lascerà solo qualche residuo effetto sul basso Adriatico e il basso Tirreno, la situazione tenderà a migliorare sensibilmente in tutto il Paese. Tuttavia, questo miglioramento sarà solo temporaneo. Infatti, una nuova perturbazione (la n.3) in avvicinamento dall’Atlantico raggiungerà le nostre regioni più occidentali già nel corso della giornata di domenica portando solo poche precipitazioni al Nord-Ovest. Lunedì le nuvole si propagheranno a gran part del Centro-Nord e le piogge diverranno un po’ più diffuse andando a interessare oltre al Nord-Ovest, anche la Toscana e l’Emilia.



La parte più attiva di questa perturbazione raggiungerà l’Italia nella giornata di martedì causando forte maltempo sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni intense, forti temporali e possibili nubifragi, in particolare al Nord e nelle regioni tirreniche. Seguirà una breve tregua, in attesa, giovedì, di un probabile nuovo passaggio perturbato (se gli aggiornamenti lo confermeranno, si tratterà della parte marginale del sistema frontale legato al ciclone residuo dell’uragano Kirk, che transiterà fra l’Europa occidentale e quella settentrionale a metà settimana, ma con una traiettoria ancora da definire). Per quel che riguarda le temperature, dopo il ridimensionamento di questi giorni, con valori anche sotto la media, si prospetta un graduale rialzo termico nel corso della prossima settimana, determinato dall’afflusso di aria più mite nell’area del Mediterraneo.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 6 ottobre



Al mattino schiarite ampie al Nord-Est e gran parte del Centro-Sud, salvo ancora qualche residuo piovasco sul Gargano e nell’area dello Stretto di Messina; cielo nuvoloso al Nord-Ovest con sporadiche piogge nella Liguria centrale. Nel pomeriggio nuvolosità in ulteriore aumento al Nord-Ovest con qualche pioggia o pioviggine sulle Alpi occidentali e in Liguria. Nel resto del Paese tempo ancora abbastanza soleggiato, ma con qualche annuvolamento in più. Temperature massime in lieve calo al Sud e in Sicilia, in leggero rialzo al Nord-Est, al Centro e in Sardegna; valori quasi ovunque leggermente sotto la media. Maestrale in attenuazione al Centro-Sud, venti meridionali in rinforzo sui mari più occidentali. Moto ondoso dei mari in generale attenuazione.

Le previsioni meteo per lunedì 7 ottobre

Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse al Nord-Ovest, sull’Emilia occidentale e in alta Toscana: fenomeni per lo più deboli, eccetto in Liguria dove saranno possibili anche dei locali rovesci. Nuvoloso anche al Nord-Est, settore settentrionale del Centro e parte delle isole maggiori. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature minime in rialzo al Centro-Nord e in Sardegna; massime in leggero calo al Nord-Ovest, per lo più in rialzo nelle altre regioni. Venti moderati di Scirocco sui mari di ponente che diverranno mossi.