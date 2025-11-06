FacebookInstagramXWhatsApp

  3. Meteo, 6 novembre mite e stabile poi nuova perturbazione

Meteo, 6 novembre mite e stabile poi nuova perturbazione

Alta pressione sull'Italia ma da venerdì il tempo peggiora a partire dalla Sardegna, in successiva estensione al Sud. Le previsioni meteo del 6-7 novembre
Previsione6 Novembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione6 Novembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Anche giovedì 6 novembre l’alta pressione occuperà stabilmente la nostra Penisola, garantendo così prevalenza di tempo stabile e asciutto, ma con probabilità elevata di formazione di nebbia sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro. In queste condizioni, a causa della presenza di una massa d’aria relativamente mite, unita alla serenità del cielo, le temperature diurne continueranno a salire quasi ovunque oltre i livelli normali. Al contrario, il più efficace raffreddamento notturno manterrà le temperature minime più vicine alla norma o leggermente inferiori, in particolare nelle regioni settentrionali dove scenderanno sotto i 5 °C, avvicinandosi localmente agli 0°C. Le proiezioni modellistiche continuano a confermare un nuovo peggioramento del tempo a partire da venerdì, per l’arrivo di una perturbazione atlantica (la n. 2 di novembre) che inizialmente coinvolgerà più che altro la Sardegna, con le prime piogge già nella sera di giovedì, ma con tendenza ad estendersi alle altre regioni meridionali e buona parte del Centro. Nella seconda parte di sabato questa perturbazione si allontanerà lasciando alle sue spalle un po’ di instabilità, quindi una parziale e breve tregua, interrotta, tuttavia, dal probabile arrivo di un altro impulso perturbato che dovrebbe seguire il medesimo percorso, con un nuovo carico di piogge e temporali al Sud, sulle Isole e su parte del Centro tra la fine di sabato e la giornata di domenica. Durante tutta questa fase, nella parte finale della settimana, al Nord le condizioni meteorologiche non cambieranno più di tanto, rimanendo improntate alla stabilità, a parte un temporaneo coinvolgimento del Ponente ligure all’inizio di venerdì.

Previsioni meteo per oggi, giovedì 6 novembre

Tempo ancora stabile con velature passeggere e un po’ di nuvolosità sulle Alpi Occidentali e in Sardegna. Fra notte e mattina probabile formazione di nebbie e strati nuvolosi bassi in buona parte della pianura Padana e, in maniera più circoscritta, anche nelle valli del Centro, in dissolvimento nelle ore centrali del giorno e in nuova formazione a fine giornata. Nel corso della serata tempo in peggioramento in Sardegna con l’arrivo di piogge e rovesci a partire dal settore occidentale dell’isola. Temperature stazionarie o in leggero calo; inizio di giornata un po’ freddo, specie al Centro-Nord, valori pomeridiani nella media o leggermente oltre. Venti di Scirocco in rinforzo in Sardegna e nel Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per venerdì 7 novembre

Al mattino cielo nuvoloso con piogge e temporali sulle isole maggiori; nubi anche all’estremo Nord-Ovest con deboli piogge anche su Ponente ligure e Cuneese. Nel resto d’Italia tempo stabile con ampie schiarite e nebbie in pianura Padana e valli del Centro, ma con tendenza a un aumento della nuvolosità nel versante tirrenico. Nella seconda parte della giornata graduale estensione delle precipitazioni al Sud e sul basso Lazio, e contemporaneo aumento delle nubi nel resto del Centro e in Emilia Romagna. Temperature minime per lo più in rialzo, massime stazionarie o in leggero calo. Venti in rinforzo nei settori occidentali e intorno alla Sicilia con mari da mossi a molto mossi.

