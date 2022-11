Meteo, 6 novembre con graduale miglioramento del tempo e venti meno intensi

Dopo il passaggio dell’intensa perturbazione nr2 del mese, nella seconda parte di domenica 6 novembre si andrà incontro ad un miglioramento, grazie anche al trasferimento del vortice depressionario verso la Grecia. Attenzione anche al vento localmente fino a burrascoso, con i mari che diverranno molto mossi o agitati, ma in graduale attenuazione. Dopo questa fase piuttosto dinamica, a inizio settimana si conferma il ritorno dell’alta pressione con il conseguente ripristino di condizioni più stabili.

Le previsioni meteo per domenica 6 novembre

Ancora nuvoloso sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, con piogge inizialmente su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, ma in esaurimento già al mattino, a parte qualche residua precipitazione in giornata fra Calabria e Sicilia. Nel resto del Paese tempo generalmente soleggiato: al Nord tendenza a velature nella seconda parte della giornata a partire da ovest. Temperature minime in ulteriore calo, con un po’ di freddo mattutino al Centro-Nord. Massime stazionarie o in leggera risalita, generalmente comprese tra 15 e 22 gradi. Venti settentrionali in attenuazione, con ultime raffiche fino a 50-60 Km/h. Mari: da molto mossi a mossi quelli centro-meridionali, localmente ancora agitato il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per lunedì 7 novembre

Pochi locali annuvolamenti al Sud in Sicilia e nell’ovest della Sardegna. Le temperature saranno in rialzo e su valori sopra le medie stagionali, con massime piuttosto miti difficilmente sotto i 16-17 gradi e fino a punte di 22-24 nelle Isole e nelle regioni meridionali. Anche i venti saranno in indebolimento con residui rinforzi da nord-nordovest sull’Adriatico e sullo Ionio