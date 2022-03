Meteo, 6 marzo più stabile ma con venti settentrionali e clima freddo

Nelle prossime ore di questa domenica 6 marzo la perturbazione numero 2 di Marzo si allontanerà dalla nostra penisola, favorendo così un generale miglioramento delle condizioni meteo anche al Centro-Sud. L’aria fredda al seguito della perturbazione però avvolgerà tutta l’Italia e manterrà le temperature quasi dappertutto al di sotto dei valori medi stagionali. Durante la prossima settimana il rinforzo dell’alta pressione sul Nord Europa darà origine a un corridoio atmosferico che favorirà l’afflusso di aria artica continentale dalla Russia verso l’Europa Orientale, e da qui in parte fino alle nostre regioni dove sono perciò attese condizioni meteo tipicamente invernali, con freddo e neve a bassa quota.

Previsioni meteo per domenica 6 marzo

Oggi nuvolosità irregolare e variabile su gran parte del territorio: schiarite più ampie in queste ore del mattino su Nord-est, regioni centrali tirreniche, Sardegna e Sicilia; e in serata cieli sereni su gran parte del Centro-nord. Assenza di precipitazioni di rilievo: locali e isolate piogge possibili sui settori interni delle regioni centrali (quota neve intorno ai 200-400 metri), in Calabria e in Sardegna.



Clima invernale: temperature massime in calo al Sud e nelle Isole Maggiori, altrove valori pressoché stazionari e quasi ovunque inferiori alle medie climatiche. Venti settentrionali, fino a tesi al Centro-sud, dove i mari si presenteranno anche molto mossi.

Previsioni meteo per lunedì 7 marzo

Domani bel tempo al Nord, Toscana, Umbria e Lazio. Alternanza tra sole e nuvole sul resto d’Italia: deboli piogge su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, con nevicate fino a quote collinari sull’Appennino Abruzzese e Molisano, oltre 600-900 metri sull’Appennino Meridionale. Temperature stazionarie o in leggero rialzo, comunque al di sotto della norma.