Meteo, 6 giugno a rischio pioggia per diverse regioni: le previsioni

La perturbazione transitata lunedì sull’Italia si allontana verso est, ma al suo seguito non è previsto un deciso rialzo della pressione atmosferica. Infatti, già nella giornata di martedì un altro vortice di bassa pressione (perturbazione numero 2 di giugno) risalirà dal Nord Africa e lambirà l’estremo Sud, coinvolgendo più direttamente la Calabria e soprattutto la Sicilia. Anche nei giorni successivi, e probabilmente per tutto il resto della settimana, l’alta pressione resterà lontana dall’Italia, che risentirà di una circolazione di bassa pressione posizionata tra l’Europa centrale in successivo spostamento nella seconda parte di settimana verso la Penisola Balcanica. Le giornate, pertanto, saranno ancora contraddistinte dall’instabilità e dal rischio di rovesci o temporali.

Con l’alta pressione sempre assente, e i numerosi temporali attesi soprattutto nelle ore centrali del giorno, le temperature continueranno a oscillare attorno a valori normali per il periodo, localmente risulteranno anche leggermente inferiori. Secondo gli ultimi aggiornamenti, tuttavia, nell'ultima parte della settimana i valori dovrebbero far registrare un leggero aumento.

Le previsioni meteo per martedì 6 giugno

Ampie schiarite al Nord-Ovest, Alto Adige e Sardegna. Nel resto d’Italia molte nuvole con un cielo localmente fino a molto nuvoloso o coperto. Nel corso del giorno sviluppo di numerosi rovesci e temporali nelle zone interne del Centro-Sud con parziale coinvolgimento delle coste della Sicilia e del versante adriatico. Instabile anche su Alpi occidentali, Trentino e regioni di Nord-Est. Temperature massime in rialzo al Nord, stazionarie o in lieve calo al Centro-Sud con valori anche al di sotto delle medie. Venti deboli o molto deboli, salvo temporanei rinforzi nelle aree temporalesche e venti moderati da est nel Canale di Sicilia con mare mosso. Calmi o poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni per mercoledì 7 giugno

Nuvolosità sparsa in tutta Italia ma con maggiori schiarite rispetto ai primi due giorni della settimana. Tempo instabile con sviluppo di rovesci e temporali che nel corso del giorno, specie dal pomeriggio, coinvolgeranno Alpi, Nord-Ovest, Appennino settentrionale, zone interne montuose del Centro-Sud, Puglia meridionale, Basilicata e Calabria. Temperature massime in lieve rialzo in Friuli Venezia Giulia, Centro Italia, Campania e Isole maggiori, stazionarie altrove. Venti deboli o molto deboli, salvo temporanei rinforzi nelle aree temporalesche, e venti moderati da sudest nel Canale di Sardegna con mare un po’ mosso. Calmi o poco mossi i restanti bacini.