Meteo, 6 aprile con rapida perturbazione poi temperature oltre i 20 gradi

Nella giornata di mercoledì 6 aprile transiterà una perturbazione dalla penisola iberica in movimento verso il Mediterraneo centrale. Si tratta di una perturbazione veloce che si allontanerà già nella seconda parte della settimana, portando solo giovedì residue piogge all’estremo Sud al mattino. Temperature in netto aumento con valori che tornano sopra le medie stagionali.

Meteo, mercoledì 6 aprile qualche pioggia. A secco il Nord

Mercoledì ampie zone soleggiate su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia. Schiarite alternate ad annuvolamenti irregolari su regioni settentrionali, nord della Toscana e nord delle Marche. Giornata nuvolosa o molto nuvolosa in Sardegna e nel resto del Centro-Sud per il passaggio di una veloce e debole perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale (perturbazione n. 2 di aprile) che porterà un po’ di piogge sparse, in generale deboli o al più localmente moderate.

Temperature minime in aumento al centro-Nord, stazionarie al Sud e Isole. Temperature massime in lieve calo in Sardegna, stazionarie o in lieve aumento nel resto d’Italia; in Calabria e Sicilia si toccheranno punte di 20-21 gradi. Venti moderati o localmente tesi di direzione variabile tra Sicilia, Tirreno meridionale e sud della Sardegna; venti generalmente deboli altrove, salvo locali rinforzi di Scirocco sul medio-alto Adriatico. Mari: mossi lo Ionio, il Canale di Sicilia, il Tirreno sud-occidentale e il Canale di Sardegna; in generale poco mossi i restanti bacini.

Nella seconda parte della settimana sarà protagonista l’alta pressione: avremo dunque una fase senza perturbazioni e con temperature in deciso aumento. Saranno possibili punte di oltre 20 gradi con un clima da primavera inoltrata e valori miti. Al Nord sarà una settimana asciutta e senza pioggia: non si intravede infatti nessuna perturbazione con la prosecuzione dunque della siccità dopo la breve fase piovosa dei giorni scorsi che non ha di certo potuto colmare il grave deficit idrico.