Meteo 6 agosto, si intensifica il caldo con qualche temporale: ecco dove

Questa settimana sarà caratterizzata da un progressivo consolidamento del promontorio anticiclonico di matrice africana sull’area mediterranea e nel comparto centro-meridionale dell’Europa. Di conseguenza sull’Italia prevarranno condizioni pienamente estive con temperature che, soprattutto nella seconda parte della settimana, tenderanno a crescere rendendo il caldo via via più intenso e afoso. Naturalmente occorrerà tener conto della consueta instabilità pomeridiana e serale che interesserà le zone montuose, dove saranno possibili brevi e isolati temporali di calore. Solo fra la fine di martedì e la giornata di mercoledì potranno verificarsi fenomeni un po’ più diffusi al Nord a causa di una perturbazione in transito sull’Europa centrale, che andrà a lambire le Alpi favorendo un incremento dell’instabilità anche su parte della pianura padana.



Dalle attuali proiezioni modellistiche sembra che nel prossimo fine settimana si possa tornare a condizioni di caldo molto intenso con picchi di temperatura intorno ai 40 gradi e oltre. E la prospettiva attualmente più probabile è che questo scenario meteo possa proseguire anche nei primi giorni della settimana successiva, quella che ci porterà al Ferragosto.

Previsioni meteo per martedì 6 agosto

Tempo inizialmente soleggiato dappertutto. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento nelle zone montuose, con isolati rovesci o temporali sulle Alpi, lungo l’Appennino e nell’interno della Sicilia. Fra sera e notte qualche temporale sarà possibile sulle pianure del Nord-Ovest e sulle Alpi orientali. Temperature senza sensibili variazioni, con al massimo dei locali rialzi al Sud; ancora possibili punte di 34-37 gradi. Venti in generale deboli, ma con locali rinforzi dai quadranti settentrionali sul settore adriatico.

Previsioni meteo per mercoledì 7 agosto

Tempo soleggiato al Centro-Sud, con temporanei annuvolamenti sui rilievi nel pomeriggio e possibili brevi e isolati temporali di calore sull’Appennino centrale e sui rilievi della Sicilia. Al Nord aumento dell’instabilità; al mattino rovesci e temporali fra Veneto ed Emilia; nel pomeriggio fenomeni sparsi su Alpi, Piemonte e alta Lombardia; alla sera ancora possibili temporali localmente intensi fra Piemonte, Lombardia e ovest Emilia. Temperature massime in lieve flessione al Nord, in leggero rialzo al Centro-Sud. Venti deboli, a parte possibili rinforzi in prossimità dei temporali.