Domenica qualche pioggia e vento forte: raffiche oltre i 100 all'ora! Le previsioni meteo per il 6 agosto

L’estate 2023 resta in pausa, ma è solo una fase meteo temporanea. La massa d’aria fresca di origine nord atlantica che ha accompagnato la perturbazione n.2 di agosto (diretta verso Est in allontanamento) si è propagata fino alle estreme regioni meridionali attraverso un’impetuosa corrente di Maestrale e un marcato calo delle temperature, su valori inferiori alla media stagionale (localmente fino a 7-8 gradi in meno rispetto alla norma al Nord-Est). Nelle prossime ore di questa domenica osserveremo un generale miglioramento anche se con un vento a tratti tempestoso che potrà far registrare raffiche anche oltre i 100 km orari in particolare in Sardegna.

Intanto un’altra perturbazione (la n.3 di agosto), in movimento verso la barriera alpina e l’Europa orientale, sta lambendo le regioni di Nord-Est (lunedì coinvolgerà anche il medio Adriatico) dove l’atmosfera resterà instabile. La tendenza per la prossima settimana conferma la rimonta dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo e la progressiva risalita di aria calda dall’Africa nord-occidentale, con una fase di caldo oltre la norma sull’Italia a partire da giovedì 10, ma senza eccessi.

Le previsioni meteo per domenica 6 agosto

Tempo stabile con cieli sereni o solo parzialmente nuvolosi su quasi tutte le regioni italiane. Maggiore variabilità al Nord-Est dove, da metà giornata e soprattutto nel corso del pomeriggio, si osserveranno alcuni rovesci o isolati temporali: in particolare su Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, più occasionalmente su Appennino emiliano, Romagna e nord delle Marche. Si segnala anche una temporanea nuvolosità sui settori del basso Tirreno, con qualche pioggia in mattinata, ma in progressivo esaurimento con schiarite.

Temperature massime per lo più in rialzo, su valori nella norma o anche al di sotto, in generale non superiori ai 30-32 gradi. Giornata ventosa per venti occidentali o di Maestrale: attenzione alle raffiche di tempesta sulla Sardegna, anche oltre i 100 Km/h; Foehn nelle Alpi e al Nord-Ovest. Mari molto mossi o agitati i bacini di ponente.

Le previsioni meteo per lunedì 7 agosto

Lunedì al Nord-Ovest, sull’Emilia Romagna, sulle regioni tirreniche e sulle Isole maggiori tempo generalmente soleggiato. Nel resto del Paese il tempo sarà un po’ più variabile, con addensamenti soprattutto nella seconda parte della giornata: nel pomeriggio possibili locali e brevi rovesci nelle Alpi friulane e nelle zone interne tra basse Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale.

Temperature massime in calo al Nord e sul medio Adriatico, senza grandi variazioni altrove. Valori per lo più inferiori alla norma, in qualche caso anche di 3-4 gradi, con punte di 30-32 gradi solo su Sardegna e Sicilia. Ventoso per venti settentrionali, con il Maestrale ancora intenso sulle Isole maggiori (raffiche fino a 70-80 Km/h sulla Sardegna) e sui mari prospicienti, che resteranno molto mossi.