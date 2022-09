Meteo, colpo di coda estivo dal 5 settembre: torna l'anticiclone. Quanto durerà?

Dopo un weekend che ha visto arrivare molte piogge e temporali, la seconda settimana di settembre si apre con uno scenario meteo decisamente diverso. L'anticiclone africano si sta infatti estendendo verso nord, e tra lunedì 5 settembre e martedì 6 proteggerà tutto il Paese dall'arrivo di nuove piogge, determinando anche temperature oltre la media in tutte le nostre regioni. Il caldo sarà intenso soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole, con il termometro che localmente potrà ancora arrivare intorno ai 35 gradi.

Questa fase dal sapore pienamente estivo durerà poco per parte del Paese: le previsioni meteo confermano un nuovo peggioramento che da metà settimana interesserà il Nord e parte del Centro Italia, con piogge e temporali che localmente potranno rivelarsi di forte intensità.

Le previsioni meteo per lunedì 5 settembre

Tempo in prevalenza soleggiato, con solo qualche annuvolamento al mattino su Alpi, Nord-Ovest e regioni meridionali, Campania esclusa. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, con più nubi sui rilievi, ma con basso rischio di precipitazioni, a parte locali e brevi piovaschi possibili sulle Alpi; da segnalare qualche velatura di passaggio in Sardegna e regioni centrali.

Temperature massime in rialzo al Centro, Campania, Basilicata, Sardegna occidentale; in leggero calo in Calabria, Sicilia, Sardegna sud-orientale; valori estivi per lo più fra 27 e 32 gradi, ma con picchi fino a 35 gradi sulle Isole. Ventilato per venti settentrionali fra basso Adriatico e Ionio e per venti da est nel Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 6 settembre

Condizioni di bel tempo quasi ovunque nella prima parte della giornata, a parte la presenza di un po’ di nubi lungo le Prealpi e vicine aree di pianura di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli; da segnalare un cielo velato in Sardegna. Nel pomeriggio nubi sparse, a carattere irregolare e alternate e schiarite, al Nord-Ovest e in Triveneto con qualche rovescio o breve temporale sulle Alpi, ma in probabile estensione verso sera alle vicine pianure. Nubi medio-alte in transito tra Sardegna, e regioni centrali. Sereno o poco nuvoloso nel resto dell’Italia.

Temperature massime in lieve calo sulla Sardegna occidentale, invariate o in leggero rialzo altrove; valori massimi oltre la norma con caldo intenso in Sardegna e Sicilia. Venti deboli e mari poco mossi.