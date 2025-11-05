Meteo 5 novembre: sole e tempo stabile! Clima diurno mite
Nella parte centrale della settimana l’alta pressione occuperà stabilmente la nostra Penisola, garantendo così prevalenza di tempo stabile e asciutto, ma anche la formazione di un po’ di nebbie sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro.
Inoltre, complice la serenità del cielo, le temperature diurne saliranno su valori al di sopra della norma, mentre il più efficace raffreddamento notturno spingerà le minime su valori piuttosto bassi in gran parte del Centro-Nord, e in particolare nelle regioni settentrionali, dove si spingeranno anche sotto i 5 °C, localmente addirittura vicino agli 0 °C.
Al momento un nuovo peggioramento sembra probabile a partire da venerdì 7, per l’arrivo di una perturbazione atlantica (la n. 2 di novembre) che inizialmente coinvolgerà più che altro la Sardegna, per poi portare maltempo nel fine settimana su gran parte del Centro-Sud.
Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 5 novembre)
Bel tempo, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso praticamente su tutte le regioni. Al mattino, e poi di nuovo a fine giornata, qualche nebbia sulla Pianura Padana. Venti moderati da nord tra il Canale d’Otranto e lo Ionio, con mare mosso; venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.
Temperature minime quasi dappertutto in diminuzione, con valori anche prossimi ai 5°C nelle regioni centrali e vicini allo zero in alcune zone del Nord, comunque senza rischio di gelate; temperature massime in generale leggermente al di sopra della norma.
Le previsioni meteo per giovedì 6 novembre
Un po’ di nuvolosità, ma innocua, sulle Alpi Occidentali; soleggiato e stabile in tutto il resto d’Italia. Al mattino qualche nebbia sulle pianure del Nord. Venti per lo più di debole intensità; mari in generale calmi o poco mossi.
Temperature senza grandi variazioni: un po’ di freddo a inizio giornata, specie al Nord; valori pomeridiani quasi dappertutto leggermente oltre la norma.