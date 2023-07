Meteo 5 luglio: ancora un po' di temporali al Centro-Nord, ecco dove

Tra mercoledì 5 e giovedì 6 luglio le condizioni meteo saranno ancora instabili al Nord e in parte del Centro, dove osserveremo qualche rovescio o temporale. Sole protagonista invece al Sud e sulle Isole, dove specialmente a partire da giovedì si farà sentire il rinforzo dell'anticiclone africano, accompagnato da un deciso aumento del caldo.

Nei giorni successivi l'alta pressione si estenderà anche sul Centro e il Nord Italia, accompagnata da una massa d'aria rovente che darà ufficialmente il via alla seconda ondata di calore di questa estate 2023.

Le previsioni meteo per mercoledì 5 luglio

Giornata tra sole e nuvole al Nord, dove nel pomeriggio si formeranno un po’ di rovesci e temporali su Alpi, Veneto e Friuli, con parziale coinvolgimento verso sera anche dell’Emilia settentrionale; isolati rovesci e temporali anche sull’Appennino Settentrionale. Al Centro-Sud e sulle Isole tempo in gran parte soleggiato, salvo un po’ di nuvolosità in sviluppo a metà giornata nelle aree interne montuose con la possibilità di brevi e isolati piovaschi in Appennino.

Temperature in aumento al Centro-Nord e in Sardegna, stazionarie al Sud e in Sicilia. Venti deboli, salvo moderati rinforzi di Libeccio nel Mar Ligure e di Maestrale tra basso Adriatico e alto Ionio.

Le previsioni meteo per giovedì 6 luglio

Al Nord prevarranno ancora condizioni meteo variabili, in particolare nella seconda parte della giornata, con lo sviluppo di rovesci o temporali sulle zone alpine centro-occidentali. Entro sera fenomeni in estensione anche verso diversi settori della Pianura padana, specie al Nord-Ovest e in Emilia.

Sarà una giornata soleggiata al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, con solo il transito di qualche velatura e qualche nuvola innocua in sviluppo, localmente, sull’Appennino.

Temperature in generale rialzo nei valori massimi, in modo più sensibile nelle regioni meridionali e nelle Isole, con punte di 35 gradi e localmente anche superiori in Sicilia e nelle zone interne della Sardegna.