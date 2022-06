Meteo, 5 giugno tra caldo anomalo e forti temporali: le zone a rischio

Domenica 5 giugno è atteso il passaggio della perturbazione n. 2, con rischio di rovesci e temporali su aree alpine e pianure con fenomeni localmente intensi. Temperature ancora estremamente elevate con punte oltre i 35 gradi e fino a 40 nelle zone interne delle Isole maggiori. Il caldo anomalo si attenuerà al Centro-Sud all’inizio della settimana con l’arrivo di aria più fresca e venti di Maestrale. La tendenza successiva resta ancora un po’ incerta ma è probabile che martedì una perturbazione temporalesca possa raggiungere il Nord Italia (perturbazione n. 3 di giugno).

Le previsioni meteo per domenica 5 giugno

Domenica tempo instabile dal pomeriggio con sviluppo di rovesci e temporali sparsi sull’arco alpino e localmente sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Giornata parzialmente nuvolosa al Centro e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso al Sud e Sicilia.



Clima molto caldo, specie al Centro-Sud e in Emilia Romagna con valori anche oltre i 35 gradi e picchi di 40 in Sicilia e Sardegna. Venti deboli, salvo moderati rinforzi da ovest intorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia e da nordovest nel canale d’Otranto. Mossi il Canale di Sardegna e il Canale d’Otranto, calmi o poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per lunedì 6 giugno

Lunedì ultimi locali episodi di instabilità nel settore alpino. Sull'insieme del Paese il tempo risulterà in prevalenza soleggiato. Nel frattempo le correnti nord-occidentali al suo seguito si propagheranno lungo la Penisola, favorendo una prima leggera attenuazione del gran caldo sulle regioni centro-meridionali dove il termometro si manterrà comunque ben al di sopra dei 30 gradi. Resteranno ancora bollenti l’estremo Sud e le Isole maggiori, in particolare i settori ionici di Calabria e Sicilia dove si potranno di nuovo sfiorare i 40 gradi.