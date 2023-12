Meteo 5 dicembre, la perturbazione si sposta al Centro-Sud: pioggia e vento forte

La settimana dell’Immacolata proseguirà con uno scenario meteo decisamente movimentato per l’Italia, segnato dal passaggio di almeno due perturbazioni atlantiche, e in un contesto climatico invernale soprattutto sulle regioni settentrionali.

La prima di queste perturbazioni (la n.1 di dicembre) raggiunge in queste ore le regioni settentrionali dove, fino alla prossima notte, saranno possibili deboli nevicate a bassa quota. Martedì 5 dicembre a essere direttamente coinvolte saranno le regioni centro-meridionali, dove è atteso anche un marcato rinforzo del vento e del moto ondoso dei mari.

Seguirà un temporaneo miglioramento e una breve fase di calma meteorologica nella parte centrale della settimana.

Una tregua e destinata a durare poco: tra venerdì e sabato, infatti, si conferma il passaggio della perturbazione dell’Immacolata (la n.2 del mese), più intensa della precedente, ma dall’evoluzione ancora incerta, soprattutto in termini di traiettoria e tempistiche. Tra gli effetti più rilevanti, al momento non possiamo ancora escludere una breve fase di neve fino a quote basse nel settore di Nord-Ovest e un notevole rinforzo della ventilazione su tutto il Centro-Sud, con raffiche anche tempestose. Seguiranno aggiornamenti.

Le previsioni meteo per martedì 5 dicembre

Oggi al Nord-Est osserveremo residue deboli precipitazioni tra la notte e il primo mattino. Tendenza a schiarite sempre più ampie sul Piemonte, in estensione dal pomeriggio a Liguria e Lombardia. Al Centro-Sud cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse e locali rovesci a partire dalle regioni centrali, dalla Campania e dalle Isole. Nella seconda parte del giorno sarà coinvolto il resto del Sud, contemporaneamente a un graduale miglioramento a partire dal medio-alto Tirreno.

Temperature in generale rialzo, sia le minime che le massime; valori inferiori alla media al Nord dove non si andrà oltre i 6-7 gradi. Venti da moderati a forti su tutti i mari, che diverranno mossi o molto mossi. Sulla Sardegna Maestrale fino a 60-70 Km/h.

Le previsioni meteo per mercoledì 6 dicembre

Domani nuvolosità residua sulle regioni di Nord-Est e su quelle centrali adriatiche, ma senza precipitazioni e con tendenza ad ampie schiarite. Tempo in prevalenza soleggiato sin dal mattino al Nord-Ovest, su Toscana, Umbria e Lazio, ma con il rischio di nebbie all’alba in pianura e nelle valli. Al Sud e sulle Isole nuvolosità variabile passeggera nel corso della giornata, a tratti anche estesa e densa, ma non associata a fenomeni.

Temperature: in calo le minime al Centro-Nord, con probabili diffuse gelate al Nord-Ovest. Massime in lieve calo al Centro-Sud, dove non si andrà oltre i 14-15 gradi. Clima invernale al Nord. Venti tesi di Maestrale sui mari attorno alla Penisola e sulle Isole.