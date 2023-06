Meteo, al via 48 ore di maltempo: forti temporali e rischio grandine fino a sabato 1 luglio

L’intensa perturbazione (numero 7 di giugno) che ha appena raggiunto l’Italia, tra venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio porterà rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, associati al rischio di grandine e di nubifragi. Venerdì 30 interessate saranno praticamente tutte le regioni del Centro-Nord, mentre il Sud verrà solo sfiorato dall’ondata di maltempo. Nel frattempo anche le temperature, almeno al Centro-Nord, andranno incontro a un sensibile calo, con valori al di sotto della norma soprattutto al Nord-Ovest.

Sabato 1 luglio, prima di abbandonare la nostra Penisola, la perturbazione porterà altro maltempo, sebbene attenuato, con rovesci e temporali residui concentrati soprattutto al Nord-Est, Centro e alcune regioni del Sud.

Da domenica 2 invece sensibile miglioramento del tempo grazie a una nuova avanzata dell’alta pressione che poi a metà della prossima settimana occuperà con decisione l’Italia, favorendo l’avvio di una nuova ondata di caldo intenso, soprattutto al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per venerdì 30 luglio

Prevalenza di tempo bello al Sud e Isole. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno rovesci e temprali bagneranno quasi tutto il Centro-Nord, risparmiando solo le coste di Abruzzo e Molise; possibili temporali di forte intensità, con grandine e nubifragi, soprattutto al Nord-Ovest, Toscana e Umbria.

Temperature massime in calo al Centro-Nord, e in particolare al Nord-Ovest, dove sono attesi valori in generale inferiori a 26 gradi. Ventoso per Maestrale in Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 1 luglio

Ampie schiarite al Nord-Ovest, a parte dei locali rovesci pomeridiani su zone montuose e Ponente Ligure. Tempo soleggiato all’estremo Sud e sulle Isole, con solo la tendenza a un moderato peggioramento serale in Sardegna.

Tanta instabilità nel resto del Paese, con nuvolosità a tratti estesa e compatta, accompagnata da isolati rovesci e temporali, al mattino al Nord-Est e lungo le regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania, nel pomeriggio soprattutto su Alpi Orientali, Emilia Romagna, zone interne del Centro e Puglia Settentrionale, in parziale attenuazione alla sera.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in Calabria e in Sicilia, in leggero calo al Centro e in Sardegna. Ventoso per Maestrale su Tirreno e Isole, Libeccio sullo Ionio.