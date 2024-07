Meteo, 4 luglio ultime piogge, poi tornano sole e caldo

La perturbazione numero 2 del mese si allontana dall’Italia, con gli ultimi residui effetti sulle regioni adriatiche, lungo l’Appennino centro-meridionale e in Calabria. Alle spalle del sistema nuvoloso la pressione atmosferica tenderà ad aumentare riportando condizioni di tempo stabile e più soleggiato, con temperature di nuovo in progressivo rialzo, su livelli estivi inizialmente senza eccessi.

Gli ultimi aggiornamenti confermano il prolungarsi per tutto il fine settimana di queste condizioni pienamente estive al Centro-Sud, mentre le regioni del Nord saranno lambite da una perturbazione atlantica (la nr 3 del mese) in grado di riportare una certa instabilità prevalentemente sulle Alpi e al Nord-Ovest.

Nel frattempo, l’anticiclone fino a quel momento non particolarmente robusto, comincerà a rigonfiarsi più decisamente dall’Africa nord-occidentale verso il Mediterraneo e l’Europa dell’est, trascinando una massa d’aria molto calda di origine sahariana.

Prenderà vita, così, una nuova ondata di caldo che comincerà probabilmente domenica sulle regioni meridionali per poi proseguire e intensificarsi nel corso della prossima settimana su gran parte del Centro-Sud con temperature in risalita oltre i 35°C fino a raggiungere la soglia dei 40°C col passare dei giorni.

Le regioni settentrionali resteranno ancora una volta ai margini della massa d’aria torrida, con temperature un po’ più contenute, eccetto in Emilia Romagna dove le condizioni saranno più simili a quelle del Centro Italia.

Le previsioni meteo per giovedì 4

Cielo nuvoloso nel settore adriatico, al Sud e nella Sicilia tirrenica, con locali piogge o rovesci su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria. Maggiori schiarite nel resto del Paese. Nel pomeriggio tempo più soleggiato, a parte un po’ di nubi sparse sui rilievi e all’estremo Sud e possibili isolate piogge o brevi rovesci sull’Appennino meridionale e in Calabria. Generale miglioramento in serata.

Temperature massime in rialzo al Nord, regioni tirreniche e Sardegna. Ancora ventoso per Maestrale sulle Isole e, in maniera più contenuta, anche lungo l’Adriatico e al Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 5

Cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte dell’Italia, con maggiore presenza di nuvole sulle Alpi, nel basso Tirreno e nel pomeriggio anche in Appennino. Tra pomeriggio e sera nuvolosità in aumento al Nord-Ovest.

Temperature in generale rialzo, con valori vicini alla norma. Venti in indebolimento a regime di brezza, con rinforzi di Maestrale fra basso Adriatico e Ionio orientale.