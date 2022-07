Meteo, 4 luglio tra caldo rovente e rischio di forti temporali

La settimana inizia all’insegna dell’alta pressione nord-africana e del caldo molto intenso, particolarmente al Centro-Sud, dove si toccheranno ancora punte intorno ai 40 °C. Anche al Nord insistono caldo e afa, ma la coda di una perturbazione riuscirà a portare tra lunedì e martedì dei temporali sulle Alpi e in qualche caso anche in pianura. L’ondata di caldo proseguirà all’incirca fino a metà settimana; da mercoledì/ giovedì infatti si conferma la tanto attesa interruzione: una perturbazione atlantica scivolerà lungo la Penisola, riportando gradualmente le temperature entro i valori più vicini alla norma, giovedì al Centro-Nord e venerdì al Sud. Gli effetti in termini di precipitazioni di questo passaggio perturbato sono ancora da valutare, ma si tratterà di temporali, probabilmente anche intensi e localizzati, che a poco serviranno sul fronte dell’attuale emergenza idrica.

Previsioni meteo per lunedì 4 luglio

Lunedì nuvole in aumento al Nord nel corso della giornata, tranne in Liguria e sulle coste adriatiche. Qualche rovescio o temporali fin dal mattino su Alpi e Prealpi, più diffusi nel pomeriggio nelle stesse aree, ma con possibili sconfinamenti nelle vicine zone di pianura specialmente in Veneto.

Localmente, questi fenomeni potranno risultare violenti, associati a grandine e raffiche di vento. Tempo stabile e soleggiato nel resto del Paese, con un po’ di nubi solo sui rilievi montuosi.

Temperature minime in ulteriore aumento; massime in lieve calo su Alpi e Nord-Ovest; quasi invariate altrove. Punte di 34-36 gradi al Nord con clima afoso; afa in aumento, fino a 39-40 nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole. Venti deboli, a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per martedì 5 luglio

Martedì tempo ancora instabile in Lombardia e al Nord-Est, con rovesci e temporali nella prima parte della giornata sulle Alpi, ma anche in pianura e fin sulle coste dell’alto Adriatico. Dal pomeriggio residui rovesci nelle zone alpine e prealpine, tempo più soleggiato nel resto del Nord. Ancora sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud e Isole, con nubi in sviluppo lungo l’Appennino centrale. Temperature in lieve diminuzione al Nord-Est; clima estremamente caldo altrove, ma più ventilato su ovest Alpi, Sardegna e regioni centrali.