Meteo: martedì ancora pioggia e temporali, poi torna il caldo africano. Le previsioni dal 4 giugno

Anche martedì le condizioni meteo restano instabili al Nord, lambito da una perturbazione il cui nucleo più attivo sfilerà comunque al di là delle Alpi. Nel resto d’Italia prevarrà invece un tempo stabile e asciutto, anche se non si possono escludere isolati rovesci pomeridiani sulle zone appenniniche.

Da mercoledì 5 giugno, l’alta pressione di matrice africana comincerà ad allungarsi sulla nostra Penisola, su cui consoliderà la presa nella seconda parte della settimana: da giovedì a sabato ci attendono quindi giornate piene di sole e caratterizzate da un po’ di caldo estivo, con temperature vicine ai 30 gradi al Nord e valori anche superiori al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per martedì 4 giugno

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord, con la formazione di temporali pomeridiani su quasi tutte le regioni a eccezione della Liguria. Nel resto d’Italia mattinata piena di sole, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su zone interne del Centro e Sardegna, con isolati rovesci sull’Appennino Centrale.

Temperature massime in lieve aumento al Nord-Est e nelle regioni centrali, pressoché invariate altrove, in generale vicine alla norma in gran parte d’Italia. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per mercoledì 5 giugno

Mercoledì bel tempo, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia; solo a tratti qualche annuvolamento, ma con poche piogge per lo più al mattino tra bassa Calabria e Sicilia Orientale e nel pomeriggio tra Prealpi Venete e Friuli Venezia Giulia.

Temperature in lieve generale aumento, con un leggero calo in Sicilia. Venti per lo più di debole intensità.