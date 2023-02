Meteo, 4 febbraio con qualche pioggia al Sud poi torna il freddo intenso

In questo fine settimana del 4-5 febbraio una debole perturbazione (perturbazione n.2 di febbraio), muovendosi attraverso i Balcani, lambirà il versante orientale della nostra Penisola portando qualche pioggia e qualche nevicata al Sud. Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da venti gelidi che già nella seconda parte di sabato irromperanno sull’Adriatico ed entro la giornata di domani (domenica) invaderà il Mediterraneo Centrale e l’Italia dove è atteso un generale e brusco calo termico, più marcato nelle regioni adriatiche e al Sud. Il freddo aumenterà all’inizio della prossima settimana quando sul nostro Paese scorreranno vigorose delle gelide correnti nord-orientali, spinte da un vortice di bassa pressione che tenderà a formarsi sul Mediterraneo Occidentale (perturbazione numero 3 del mese). L’evoluzione nei giorni successivi rimane incerta, anche se al momento sembra probabile che la perturbazione sia destinata a rimanere lontana dall’Italia, senza portare quindi una fase di diffuso maltempo.

Le previsioni meteo per sabato 4 febbraio

Sabato alternanza tra sole e nuvole al Centro-Sud e Isole, con qualche pioggia su Puglia, Basilicata e Calabria; neve sulle montagne di queste regioni oltre 1000-1200 metri. In generale soleggiato al Nord. Temperature massime in aumento al Nord e Toscana, in leggero calo invece nel medio versante adriatico e gran parte del Sud. Venti settentrionali in rinforzo sulle Alpi e al Centro-Sud con mari per lo più mossi.

Le previsioni meteo per domenica 5 febbraio

Domenica un po’ di nuvolosità al Nord, sulle regioni centrali adriatiche, al Sud, nord della Sicilia e Sardegna; isolate precipitazioni, specie al mattino, su Puglia, Basilicata orientale e nordest della Calabria, nevose sui rilievi fino a quote anche 100-200 metri. Nel resto del Paese tempo più soleggiato con un cielo in prevalenza sereno.

Temperature in sensibile calo; freddo soprattutto lungo l’Adriatico e al Sud. Venti per lo più deboli al Nord e in Sardegna; locali moderati rinforzi da nordest al Centro, tesi o localmente forti di Tramontana al Sud e Sicilia. Molto mossi o agitati i mari del Sud e della Sicilia; mossi l’Adriatico centrale e i mari intorno alla Sardegna; poco mossi gli altri bacini.