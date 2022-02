Meteo, 4 febbraio con molte nuvole e poche piogge sull'Italia

Una debole perturbazione atlantica tra venerdì 4 e sabato 5 febbraio coinvolgerà l’Italia, rompendo parzialmente il muro dell’alta pressione: nell’ultima parte della settimana aumenteranno quindi le nuvole in gran parte del Paese, ma le piogge saranno comunque poche e le temperature rimarranno in generale al di sopra delle medie stagionali. Le proiezioni a medio-lungo termine descrivono uno scenario meteo con pochi cambiamenti: almeno fino a metà della prossima settimana il tempo rimarrà in generale stabile e asciutto in gran parte d’Italia, con temperature ancora nel complesso al di sopra della norma. Si prolungherà quindi il periodo siccitoso che da oramai un paio di mesi caratterizza la situazione al Nord.

Le previsioni meteo per venerdì 4 febbraio

Venerdì prevalenza di tempo soleggiato su Alpi e Isole Maggiori. Nuvole sul resto d’Italia: qualche debole pioggia su Liguria, Pavese, Emilia Occidentale, Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Lazio. Temperature massime in calo al Nordovest, senza grandi variazioni nel resto d’Italia. Venti localmente ancora forti di Tramontana su Adriatico Meridionale e Ionio.

Le previsioni meteo per sabato 5 febbraio

Sabato bello in gran parte del Nord, a eccezione di Emilia e Romagna dove insisteranno un po’ di nuvole. In generale nuvoloso anche al Centro-Sud e Isole, ma con poche deboli piogge solo su Umbria, Marche e Abruzzo. Temperature massime in calo nelle regioni centrali adriatiche e in Sardegna, stazionarie o in leggero aumento altrove. Ventoso per venti di Maestrale sulle Isole Maggiori.