Meteo, se piove il 4 aprile pioverà per 40 giorni? L'origine del proverbio popolare napoletano

Esistono moltissimi proverbi popolari legati al meteo, e uno di questi vuole che - in caso di maltempo il 4 aprile - la pioggia si protrarrà per ben 40 giorni. "Quattro aprilante, giorni 40" è un detto napoletano famoso e "temuto". Ma come nasce questa credenza popolare? Scopriamolo insieme.

Se piove il 4 aprile, pioverà per 40 giorni: il detto napoletano

Il detto napoletano è una antica credenza popolare che non trova però alcun riscontro scientifico. Consultando l'Archivio meteorologico della città di Napoli, molti studiosi non hanno difatti trovato alcun riscontro tra l'antico proverbio e la realtà.

Tuttavia un sottofondo di verità potrebbe esserci, poiché è emerso che - in caso di pioggia nei primi giorni di aprile - la possibilità che le settimane successive siano ugualmente piovose sarebbe più alta. La statistica mostrerebbe infatti che nel 70% dei casi, se piove il 3, 4 e 5 aprile, fino al 15 maggio ci sono più di 16 giorni di maltempo.

Proverbi popolari legati al meteo d'aprile

Anche in Toscana c'è un proverbio popolare che da "indicazioni" agli agricoltori impegnati nelle semine del mese. Si tratta del detto popolare "Terzo aprilante quaranta dì durante". Rispetto ai "cugini" napoletani cambia il giorno, e anche in questo caso non vi sarebbe alcuna correlazione tra proverbio e realtà. Nel tempo il proverbio toscano ha subito una modifica, diventando "Terzo aprilante quaranta dì durante, ma se il quarto ’un acconsente il terzo ’un conta niente".

In questo periodo di meteo incerto in molti guardano alle previsioni dei prossimi giorni, augurandosi che il sole splenda a illuminare i primi d'aprile, come presagio di bel tempo nelle settimane future. Ma la pioggia del 3 e 4 aprile potrebbe essere di buon auspicio per i contadini, almeno stando a un altro famoso proverbio che recita "Quando tuona d’Aprile buon segno per il barile" promettendo un buon raccolto.