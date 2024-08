Meteo: domenica 4 agosto parziale tregua dalla calura! Poi di nuovo verso i 40 gradi

Domenica 4 agosto dovrebbe essere una giornata contrassegnata da condizioni di nuovo più stabili. Infatti, dopo il transito della debole onda depressionaria atteso sulla penisola per sabato 3, la pressione tornerà ad aumentare favorendo una giornata prevalentemente soleggiata; solo nelle aree montuose assisteremo in giornata all’intensificazione di una nuvolosità cumuliforme con la possibilità di isolati rovesci o temporali lungo l’Appennino e le Alpi, specie in quelle orientali.

Dal punto di vista climatico la domenica beneficerà delle infiltrazioni di aria meno calda che farà calare il caldo più estremo anche sulla Puglia e sul settore ionico dove affluirà una ventilazione settentrionale. In generale le temperature massime dovrebbero assestarsi tra 29 e 35 gradi con poche punte più elevate. Venti di Maestrale soffieranno fino a moderati sul basso Adriatico, sul Mare di Sardegna e nei canali delle Isole.

Dopo questa breve fase di parziale tregua dalla calura più estrema, ecco una nuova intensificazione del caldo africano: la tendenza meteo

L’attenuazione della calura sarà però solo temporanea. Le attuali proiezioni per la prossima settimana indicano infatti il ristabilirsi di piene condizioni anticicloniche associate di nuovo al riscaldamento della massa d’aria sul nostro Paese, una situazione che dovrebbe insistere per tutta la settimana e forse anche oltre.

Le premesse sono quindi per più giornate prevalentemente soleggiate e stabili (solo nelle aree montuose i cumuli potranno generare locali rovesci o temporali di calore pomeridiani) e via via più calde. Le temperature torneranno a essere diffusamente ben oltre la norma con caldo intenso e afoso caratterizzato da valori massimi quasi ovunque oltre i 32 gradi e fino a punte di 37-40 gradi. Per una conferma di questa tendenza e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.