Meteo, 4-5 dicembre instabili poi aria fredda per il ponte dell'Immacolata

Nel weekend del 4 e 5 dicembre è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione (n.2 del mese) che sabato 4 porterà nuvole al Nord e sulle regioni Tirreniche. Le piogge interesseranno Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna, mentre la neve cadrà sulle Alpi centro-occidentali anche sotto i 1000 metri. Altrove il tempo migliorerà anche se il cielo resterà in parte nuvoloso.

Meteo weekend 4-5 dicembre: fasi instabili poi più freddo per l'Immacolata

Domenica prevarrà il sole sulle regioni di Nordovest e sulle Alpi orientali. Maggiore nuvolosità sul Friuli Venezia-Giulia con rischio di deboli piogge e nevicate sui rilievi a quote basse. Nuvole in prevalenza al Centro con rischio pioggia sulla Toscana e sul Lazio in forma più isolata. Cieli molto nuvolosi o coperti al Sud e sulle Isole con molta instabilità e rischio di piogge, temporali e rovesci. Attenzione ai venti che soffieranno in modo intenso al Centro-sud e sulle Isole in prevalenza occidentali con mari anche agitati.

La prima parte della settimana vedrà un lunedì 6 e un martedì 7 dicembre ( e anche il giorno dell'Immacolata) ancora molto instabili sulle regioni centrali adriatiche e al Sud con neve sull’Appennino centrale a partire dagli 800 metri di quota. Prevarrà il sole nel resto del Paese con qualche nube in più sulle Alpi.

Arriveranno fredde correnti da nord con un conseguente raffreddamento e sensibile calo delle temperature. Forte Maestrale sulle Isole maggiori e martedì arriverà anche la Bora sull’Adriatico.